«Самолетом, поездом, автомобилем»: Нова Пошта Глобал протестировала доставку посылок с AliExpress с помощью грузовика, рейс из Китая в Украину занял восемь дней

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Украинская компания Нова Пошта Глобал успешно протестировала автомобильную доставку посылок из китайского интернет-магазина AliExpress. На прошлой неделе грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6000 км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию ​​в Киеве.

«Тестовая отправка показала, что соблюсти запланированный срок доставки грузовиком реально. В целом путь из Урумчи в Варшаву занял 6 дней и еще два дня в Киев. Транзитное и таможенное оформление прошло быстро. Мы продолжаем внедрять технологию мультимодальной доставки и тестировать новые виды транспорта и маршруты для максимального ускорения сроков доставки для наших клиентов», — прокомментировал Юрий Беневитский, директор Нова Пошта Глобал.

В компании отметили, что это первый подобный рейс. В грузовом автомобиле приехало 7467 посылок из AliExpress для клиентов Новой пошты. Таким образом, Нова Пошта Глобал расширяет способы доставки из Китая, чтобы украинские потребители смогли получать свои заказы даже в том случае, если традиционные методы доставки временно недоступны. Таким образом теперь доставлять посылки из AliExpress компания сможет тремя возможными способами: самолетом, поездом и автомобилем.

В Новой Поште также напомнили, что теперь украинские покупатели могут заказывать доставку товаров напрямую из AliExpress в отделение Новой Пошты — для этого нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение.

Напомним, что в апреле текущего года «Нова пошта» запустила чартерные грузовые авиарейсы из Китая, которые существенно ускорят доставку заказов в Украину, а также протестировала доставку с помощью поезда.

Источник: Нова Пошта