«Нова пошта» запустила доставку посылок из Китая поездом





Компания «Нова Пошта Глобал» (ранеее «Нова пошта Інтернешнл») открыла ещё один путь доставки посылок с китайской торговой площадки AliExpress в Украину – поездом. 22 апреля 2020 года из Китая в Киев прибыл первый железнодорожный контейнер с первой партией посылок весом 4 тонны. В нём находились 8888 отправлений с AliExpress для клиентов компании «Нова пошта». Весь путь занял 15 дней. По заверениям компании, это в 2 раза быстрее аналогичных перевозок на рынке.

Отметим, буквально на днях сообщалось о запуске авиаперевозки посылок из Китая чартерным грузовым рейсом. Но у железнодорожного способа доставки имеются свои преимущества. Это более стабильный способ доставки, так как авиа чартеры очень зависимы от доступности самолётов и объёмов посылок. Это может приводить к задержкам в доставке. В то же время поезд ходит (почти) строго по расписанию, что обеспечивает стабильность поставок.

При доставке контейнера с посылками поездом он преодолевает путь из Гуанчжоу в Варшаву за 13 дней. Оттуда контейнер доставляется в Киев наземным транспортом, на это требуется ещё 2 дня. Таким образом, полный срок доставки из Китая в Украину занимает 15 дней. «Нова пошта» провела доставку первой тестовой партии посылок поездом, убедилась в надёжности такого способа, и теперь планирует использовать его на регулярной основе.

«Ключевое преимущество железной дороги – чёткий маршрут: поезда движутся по расписанию без отклонений и задержек, что позволяет гарантировать клиентам соблюдение сроков доставки. Кроме того, железнодорожные контейнеры позволяют комбинировать отправления е-коммерс с грузами бизнес-клиентов, что позволяет удовлетворить потребности различных сегментов», — рассказала Ольга Володина, заместитель директора «Нова Пошта Глобал».

Добавим, что теперь все покупатели товаров с AliExpress могут заказывать доставку товаров напрямую в отделение «Нова пошта» (независимо от способа доставки). Для этого нужно выбрать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте указать ближайшее отделение.