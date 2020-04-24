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«Нова пошта» запустила доставку посылок из Китая поездом

«Нова пошта» запустила доставку посылок из Китая поездом

«Нова пошта» запустила доставку посылок из Китая поездом


Компания «Нова Пошта Глобал» (ранеее «Нова пошта Інтернешнл») открыла ещё один путь доставки посылок с китайской торговой площадки AliExpress в Украину – поездом. 22 апреля 2020 года из Китая в Киев прибыл первый железнодорожный контейнер с первой партией посылок весом 4 тонны. В нём находились 8888 отправлений с AliExpress для клиентов компании «Нова пошта». Весь путь занял 15 дней. По заверениям компании, это в 2 раза быстрее аналогичных перевозок на рынке.

Отметим, буквально на днях сообщалось о запуске авиаперевозки посылок из Китая чартерным грузовым рейсом. Но у железнодорожного способа доставки имеются свои преимущества. Это более стабильный способ доставки, так как авиа чартеры очень зависимы от доступности самолётов и объёмов посылок. Это может приводить к задержкам в доставке. В то же время поезд ходит (почти) строго по расписанию, что обеспечивает стабильность поставок.

При доставке контейнера с посылками поездом он преодолевает путь из Гуанчжоу в Варшаву за 13 дней. Оттуда контейнер доставляется в Киев наземным транспортом, на это требуется ещё 2 дня. Таким образом, полный срок доставки из Китая в Украину занимает 15 дней. «Нова пошта» провела доставку первой тестовой партии посылок поездом, убедилась в надёжности такого способа, и теперь планирует использовать его на регулярной основе.

«Ключевое преимущество железной дороги – чёткий маршрут: поезда движутся по расписанию без отклонений и задержек, что позволяет гарантировать клиентам соблюдение сроков доставки. Кроме того, железнодорожные контейнеры позволяют комбинировать отправления е-коммерс с грузами бизнес-клиентов, что позволяет удовлетворить потребности различных сегментов», — рассказала Ольга Володина, заместитель директора «Нова Пошта Глобал».

Добавим, что теперь все покупатели товаров с AliExpress могут заказывать доставку товаров напрямую в отделение «Нова пошта» (независимо от способа доставки). Для этого нужно выбрать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте указать ближайшее отделение.

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