«Нова пошта» показала роборуку для викладання посилок (до 5 кг) на сортувальні лінії

«Нова пошта» продовжує дотримуватися стратегії автоматизації і активно залучає різних роботів до своєї сортувальної інфраструктури. Чергова інновації від українського логістичного гіганта — роботизований маніпулятор для викладання посилок на сортувальні лінії, який нагадує героя одного із нещодавніх новин — «найнуднішого робота» Boston Dynamics.

Наразі на терміналах «Нової пошти» вже використовуються активно роботи для транспортування вантажу та сортування посилок вагою до 2 кг. Нова роборука може підіймати до 5 кг.

Поштовий оператор планує використовувати такі маніпулятори на терміналах для підвищення продуктивності. На терміналах робот може викладати вантаж на сортувальні лінії, також його можна використовувати у відділеннях для видачі посилок.

Цей промисловий робот досить компактний, гнучкий і може обертатися навколо своєї осі в діапазоні 927 мм. Наразі розробка проходить тестування — після завершення тестів «Нова пошта» прийматиме рішення про впровадження цього типу роботів в компанії.

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