«Нова пошта» приостановила оказание услуги «Сейф-сервис», так как ей начали активно злоупотреблять мошенники





В конце августа «Нова пошта» запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями «Сейф-сервис», которая должна была защищать от мошенников как отправителя, так и получателя.

Однако что-то пошло не так и «Сейф-сервис» в своих целях начали активно использовать те самые мошенники, от которых данная услуга и должны была защитить. В итоге с сегодняшнего дня компания «Нова пошта» приняла решение приостановить предоставление услуги «Сейф-Сервис».

«С 7 октября 2020 года «Нова пошта» приостанавливает предоставление услуги «Сейф-сервис». Услуга была запущена в тестовом режиме в августе для осуществления безопасных онлайн-сделок. Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. Только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу. Услуга была удобна и полезна как для продавца, так и для покупателя, поэтому пользовалась спросом. К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени «Новой пошты» присылают клиентам SMS-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов, компания решила приостановить действие услуги. При этом все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке» — отметили представители «Новой пошты».

Напомним, что при использовании «Сейф-сервис», сделка осуществлялась через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта «Новой пошты». Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении НП 5 дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю.

Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период (тариф действовал до 12 октября 2020 года), независимо от стоимости товара, и доставку. Работу сервиса обеспечивает финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний «Нова Пошта».

Источник: Нова Пошта