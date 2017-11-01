«Нова пошта» разрешила клиентам самостоятельно изменять данные в экспресс-накладных в онлайне

«Нова пошта» запустила сервис «Изменение данных», который позволяет отправителям самостоятельно изменять данные в созданных экспресс-накладных. Ранее сделать это можно было только путем подачи заявления в отделении, а теперь вместо этого можно воспользоваться более удобным онлайн-сервисом.

Пользователи сервиса «Изменение данных» могут внести коррективы в экспресс-накладную через подходящие онлайн-каналы: мобильное приложение, личный кабинет или API.

Для изменения в онлайн-каналах доступны следующие данные:

информация об отправителе — ФИО контактного лица и номер телефона;

информация о получателе — контрагент, ФИО контактного лица и номер телефона;

информация о плательщике — отправитель или получатель (форма оплаты — наличная или безналичная)

Изменение данных доступно в течение транспортировки отправления до момента передачи его получателю или до даты доставки отправления по адресу получателя. Сразу после внесения изменения автоматически сохраняются в экспресс-накладной. Сервис работает для всех типов отправлений и доступен только отправителям.

К примеру, эта возможность пригодится в случаях, когда указанный в экспресс-накладной клиент не может получить отправление по таким причинам, как ошибка в ФИО, нехватка времени, внезапное изменение обстоятельств и т.д. Клиенты, которые не пользуются мобильным приложением или личным кабинетом и хотят изменить данные отправления, могут зарегистрироваться в онлайн-каналах «Нова пошта» и использовать эту функциональность.

Напомним, что недавно «Нова пошта» добавила в мобильное приложение возможность регистрации и управления доставкой для ФЛП и интернет-магазинов. С его помощью клиенты могут оплатить услуги доставки банковской картой, самостоятельно создавать экспресс-накладные, отслеживать и перенаправлять посылки, вызывать курьера, вычислять стоимость доставки и искать ближайшие отделения. По состоянию на октябрь 2017 года, приложение загрузили более 3 млн человек, из которых более 1 млн являются активными пользователями.

Источник: Нова пошта