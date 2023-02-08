Нова пошта выходит на рынок Литвы — первое отделение Nova Post заработает в Вильнюсе в середине марта

«Нова пошта» продолжает экспансию в ЕС и готовится к выходу на новый рынок — через месяц украинская компания начнет предоставлять услуги в Литве. Согласно плану, первое отделение Nova Post заработает в Вильнюсе уже в середине марта.

После этого украинцев и все остальные в Литве смогут воспользоваться полным спектром услуг украинского лидера экспресс-доставки. Это будет грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины весом до 1000 кг. Его точный адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Точную дату открытия первого отделения Nova Post в Вильнюсе компания обещает сообщить в скором времени — можно, например, следить за обновлениями на официальной странице Facebook.

«Новая почта» начала развивать сеть в ЕС в прошлом году – в начале октября заработало первое отделение в Варшаве. В 2022 году «Новая почта» за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному — в Жешуве и Лодзи. Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше можно узнать по этой ссылке.

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С марта 2023-го собственная авиакомпания «Новой Почты» — Supernova Airlines — начнет первые коммерческие рейсы (у компании уже два АН-26, которые взяли на правах лизинга), что позволит ускорить доставку международных отправлений.

В 2023 «Новая почта» планирует выйти на довоенный уровень международных посылок (в 2022 «Новая почта» доставила 6,5 млн международных посылок — на 30% меньше, чем в 2021 (9,3 млн). ) — в первом полугодии 2023 компания также планирует открыть отделения в Германии, Чехии и Румынии. В то же время, количество отделений в Польше должно возрасти до 48.