Новости IT-бизнес 21.02.2024 в 11:52 comment views icon

NovaPay открыла продажу облигаций в приложении — порог входа 1000 грн и доходность до 18%

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Финкомпания «Новой почты» — NovaPay — открыла обычным украинцам возможность покупать собственные облигации. Ценные бумаги уже можно приобрести в прямо приложении NovaPay на iOS и Android.

Эту возможность NovaPay начала тизерить задолго до запуска приложения — еще в июне 2023-го при первом размещении публичных облигаций на 100₴ млн. И вот сейчас состоялся фактический запуск нового инвестиционного инструмента. Емитент облигаций ООО «НоваПей Кредит», которая является частью NovaPay. Сами же облигации — альтернатива уже привычным депозитам и военным облигациям, которые стали главными инвестиционными инструментами украинцев в условиях военного времени, и новая возможность диверсифицировать инвестиционный портфель.

Ключевые условия и особенности облигаций NovaPay

  • Порог входа (минимальная сумма инвестиций) 1000 грн.
  • Доходность — до 18% годовых (в зависимости от срока).
  • Срок погашения — от 1 до 12 месяцев.

Как купить облигации в NovaPay

  • скачать NovaPay (iOS или Android) и зарегистрироваться (регистрация происходит через приложение «Дія»);
  • на главном экране выбрать раздел «Накопления» и нажать «Купить облигации»;
  • выбрать условия: срок и сумму инвестиций;
  • подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дія.Підпису» и оплатить облигации. После завершения процесса покупки на смартфон поступит соответствующее push-уведомление.

Возможность купить облигации NovaPay с помощью оператора-кассира в отделении «Новой почты» тоже есть.

Рассчитанный размер прогнозируемой выплаты будет показываться сразу в приложении. Выплата дохода будет происходить после окончания срока на карту — по аналогии с выплатой процентов по депозитам. Заметьте, что проценты по облигациям NovaPay подлежат налогообложению (налог на доход физлиц 18% и военный сбор 1,5%) в отличие от ОВГЗ, которые вообще не облагаются налогом.

В 2023 году NovaPay разместила три выпуска облигаций (серии А, В и С) по 100 млн грн каждый, а также зарегистрировала еще три выпуска серии облигаций D, E и F (так же по 100 млн грн каждая). Она стала первой частной компанией в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В настоящее время в обращении облигации серий А, В и С, всего их купили на сумму 141 млн грн, а количество клиентов приближается к 100 человек.

Запуск мобильного приложения NovaPay состоялся в конце 2023 года на Android, а месяц назад компания расширила его доступность на iOS.

Курс Python.
Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем!
Дійзнайтеся більше

Что касается NovaPay — это финансовая «дочка» большой семьи NOVA, куда вместе с другими входит «Новая Почта». По данным НБУ, компания занимает 35% украинского рынка денежных переводов. Также NovaPay уже сейчас обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки и активно развивает собственную сеть POS-терминалов, нацеливаясь на 10 тыс. собственных терминалов к 2025 году. Подробнее об актуальной структуре одного из самых успешных украинских холдингов рассказывали здесь.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить