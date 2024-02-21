NovaPay открыла продажу облигаций в приложении — порог входа 1000 грн и доходность до 18%

Финкомпания «Новой почты» — NovaPay — открыла обычным украинцам возможность покупать собственные облигации. Ценные бумаги уже можно приобрести в прямо приложении NovaPay на iOS и Android.

Эту возможность NovaPay начала тизерить задолго до запуска приложения — еще в июне 2023-го при первом размещении публичных облигаций на 100₴ млн. И вот сейчас состоялся фактический запуск нового инвестиционного инструмента. Емитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит», которая является частью NovaPay. Сами же облигации — альтернатива уже привычным депозитам и военным облигациям, которые стали главными инвестиционными инструментами украинцев в условиях военного времени, и новая возможность диверсифицировать инвестиционный портфель.

Ключевые условия и особенности облигаций NovaPay

Порог входа (минимальная сумма инвестиций) — 1000 грн.

1000 грн. Доходность — до 18% годовых (в зависимости от срока).

Срок погашения — от 1 до 12 месяцев.

Как купить облигации в NovaPay

скачать NovaPay (iOS или Android) и зарегистрироваться (регистрация происходит через приложение «Дія»);

на главном экране выбрать раздел «Накопления» и нажать «Купить облигации»;

выбрать условия: срок и сумму инвестиций;

подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дія.Підпису» и оплатить облигации. После завершения процесса покупки на смартфон поступит соответствующее push-уведомление.

Возможность купить облигации NovaPay с помощью оператора-кассира в отделении «Новой почты» тоже есть.

Рассчитанный размер прогнозируемой выплаты будет показываться сразу в приложении. Выплата дохода будет происходить после окончания срока на карту — по аналогии с выплатой процентов по депозитам. Заметьте, что проценты по облигациям NovaPay подлежат налогообложению (налог на доход физлиц 18% и военный сбор 1,5%) в отличие от ОВГЗ, которые вообще не облагаются налогом.

В 2023 году NovaPay разместила три выпуска облигаций (серии А, В и С) по 100 млн грн каждый, а также зарегистрировала еще три выпуска — серии облигаций D, E и F (так же по 100 млн грн каждая). Она стала первой частной компанией в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В настоящее время в обращении — облигации серий А, В и С, всего их купили на сумму 141 млн грн, а количество клиентов приближается к 100 человек.

Запуск мобильного приложения NovaPay состоялся в конце 2023 года на Android, а месяц назад компания расширила его доступность на iOS.

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Что касается NovaPay — это финансовая «дочка» большой семьи NOVA, куда вместе с другими входит «Новая Почта». По данным НБУ, компания занимает 35% украинского рынка денежных переводов. Также NovaPay уже сейчас обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки и активно развивает собственную сеть POS-терминалов, нацеливаясь на 10 тыс. собственных терминалов к 2025 году. Подробнее об актуальной структуре одного из самых успешных украинских холдингов рассказывали здесь.

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