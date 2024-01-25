Платежное приложение NovaPay стало доступно на iPhone

Платежное приложение NovaPay добралось до iOS и уже доступно владельцам iPhone и iPad для загрузки в App Store — на Android его релиз состоялся еще в конце 2023 года.

Существенных отличий между версиями NovaPay для iOS и Android нет. Если кратко описывать приложение NovaPay — ближайшей аналогией, пожалуй, monobank, заточенный под сервисы «Нової Пошти» и потребности клиентов. Регистрация в NovaPay происходит через приложение «Дія» – после этого можно безвозмездно оформить платежную карту (счет ФОП тоже можно открыть), и пользоваться всеми услугами.

В настоящее время через приложение NovaPay доступны все основные услуги, среди которых — денежные переводы по Украине (с карты в отделение Новой почты наличными или на карту другого банка) и из-за границы, снятие наличных без комиссии (до 100 тыс. грн), коммунальные оплаты и различные платежи (интернет/ТВ, штрафы, налоги, пополнение мобильного и просто по реквизитам), интернет-эквайринг для бизнеса, а также все расчеты на «Новой Почте», включая оформление посылок в кредит.

Одним из преимуществ NovaPay является программа лояльности для отправки Новой почтой с возможностью сэкономить до 20% (на 6 посылок ежемесячно). Карты NovaPay можно также добавить в Google Wallet или Apple Pay для оплаты телефона или часов. Правда, картой пока невозможно рассчитаться за границей, платить на зарубежных сайтах или за услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.

Судя по отдельным отзывам в соцсетях, приложение NovaPay пока несколько сырое, но команда непрерывно шлифует UI/UX и работает над функциональностью — с нетерпением ждем обещанной ранее возможности быстро и удобно покупать облигации компании.

Что касается NovaPay, то это финансовая «дочка» большой семьи NOVA, куда вместе с другими входит «Нова Пошта». По данным НБУ, компания занимает 35% украинского рынка денежных переводов. Также NovaPay уже сейчас обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки и активно развивает собственную сеть POS-терминалов, нацеливаясь на 10 тыс. собственных терминалов к 2025 году. Подробнее об актуальной структуре одного из самых успешных украинских холдингов рассказывали здесь.