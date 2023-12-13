NovaPay запускает собственное мобильное платежное приложение

NovaPay представляет собственное мобильное приложение, с помощью которого украинцы смогут открыть платежный счет, оформить виртуальную карту и сразу начать ею пользоваться. Это стало возможным благодаря расширенной лицензии НБУ. Отмечается, что сейчас NovaPay – единственная украинская финтех-компания, получившая ее.

В приложении NovaPay можно выгодно оплачивать услуги «Новой почты» – клиенты получат 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты отправки, получения посылок и наложенных платежей. В то же время, в приложении доступны все привычные операции с деньгами и быстрая регистрация.

В мобильном приложении доступны:

переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;

оформление Посылки в кредит и оплата за нее;

все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т.п.;

получение на карточку наложенного платежа за посылки;

отправка перевода с карты в отделение «Новой почты»;

выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.

Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тыс. грн – бесплатные.

Начать пользоваться мобильным приложением NovaPay можно после регистрации с помощью «Дії». Скоро клиенты могут зарегистрироваться и в отделениях «Новой почты». Также через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтомате «Новой почты» с бесплатной доставкой.

Сейчас доступны внутригосударственные платежи и переводы, картой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплатить ею товары на зарубежных сайтах, или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.

Лимитированная бета-версия приложения NovaPay доступна для загрузки в Google Play.