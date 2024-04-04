«Новая почта» сделала бесплатной переадресацию посылок в пути по всей Украине — ранее услуга предоставлялась бесплатно только в пределах города.

Услуга переадресации не оплачивается дополнительно, если отправление еще не доставлено в конечный пункт назначения — в отделение, почтомат или не передано курьеру для доставки на адрес. То есть на момент осуществления переадресации отправление еще должно находиться в пути. Компания позволяет без оплаты переадресовать посылку в отделение/почтомат.

Если переадресация на адрес, то придется дополнительно оплатить доставку курьером. И если изменить место получения после прибытия отправления на отделение или вручения курьеру, то доставка станет платной, а ее стоимость рассчитывается как для нового отправления.

Заказать переадресацию можно через мобильное приложение «Новой почты» или бизнес-кабинет на сайте.

Как сделать переадресацию в приложении Новой почты:

выбрать отправление, которое нужно переадресовать;

выбрать услугу «Переадресация»;

заполнить данные по новому месту доставки;

нажать «Изменить место доставки».

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