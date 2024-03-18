Нова пошта запустила доставку товаров (не дороже 1800 грн) с украинского OLX в Польшу — от 175 грн

«Нова пошта» сообщила о доступности новой услуги — крупнейший логист Украины начал доставлять заказы с крупнейшего маркетплейса OLX Украина в Польшу. Заказать доставку можно на любое отделение Nova Post — понадобится только украинский номер телефона и украинская банковская карта.

Доставка «Нова пошта» из украинского OLX в Польшу. Условия и тариф

Как отмечалось выше, услуга доступна всем пользователям сайта и приложения olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой. Срок доставки отправлений — от 3 дней, после подтверждения сделки продавцом. Тариф — от 175 грн.

Одна из ключевых особенностей, которая потенциально может повлиять на популярность услуги — в стоимость товара не должна превышать 1800 грн. И нужно ли напоминать, что услуга доступна только для товаров из «белого» списка, которые не запрещены для пересылки за границу. Каннабис переслать не получится, даже медицинский.

Как заказать товар с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше

выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua (не дороже 1800 грн );

); нажать «Купить с доставкой» и выбрать опцию «Новою поштою в Польшу»;

заполнить свои ФИО на украинском языке и выбрать город и отделение Nova Post в Польше;

оплатить на сайте за доставку товара, стоимость и сбор за сервис «Безопасная сделка» украинской банковской картой онлайн;

ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше.

В «Нова пошта» отдельно отмечают, что самыми популярными категориями заказов сейчас является одежда, книги и мелкая техника. В Польше сейчас работают 40 отделений Nova Post, также есть курьерская доставка по всей стране и возможность получать и отправлять в Украину с почтоматов InPost. Подробнее о доставке товаров с OLX Украина в Польшу можно узнать на официальном сайте компании.

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