Новости Украина 18.03.2024 в 13:28 comment views icon

Нова пошта запустила доставку товаров (не дороже 1800 грн) с украинского OLX в Польшу — от 175 грн

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

«Нова пошта» сообщила о доступности новой услуги — крупнейший логист Украины начал доставлять заказы с крупнейшего маркетплейса OLX Украина в Польшу. Заказать доставку можно на любое отделение Nova Post — понадобится только украинский номер телефона и украинская банковская карта.

Доставка «Нова пошта» из украинского OLX в Польшу. Условия и тариф

Как отмечалось выше, услуга доступна всем пользователям сайта и приложения olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой. Срок доставки отправлений — от 3 дней, после подтверждения сделки продавцом. Тариф — от 175 грн.

Одна из ключевых особенностей, которая потенциально может повлиять на популярность услуги — в стоимость товара не должна превышать 1800 грн. И нужно ли напоминать, что услуга доступна только для товаров из «белого» списка, которые не запрещены для пересылки за границу. Каннабис переслать не получится, даже медицинский.

Нова пошта запустила доставку товаров (не дороже 1800 грн) с украинского OLX в Польшу — от 175 грн

Как заказать товар с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше

  • выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua (не дороже 1800 грн);
  • нажать «Купить с доставкой» и выбрать опцию «Новою поштою в Польшу»;
  • заполнить свои ФИО на украинском языке и выбрать город и отделение Nova Post в Польше;
  • оплатить на сайте за доставку товара, стоимость и сбор за сервис «Безопасная сделка» украинской банковской картой онлайн;
  • ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше.

В «Нова пошта» отдельно отмечают, что самыми популярными категориями заказов сейчас является одежда, книги и мелкая техника. В Польше сейчас работают 40 отделений Nova Post, также есть курьерская доставка по всей стране и возможность получать и отправлять в Украину с почтоматов InPost. Подробнее о доставке товаров с OLX Украина в Польшу можно узнать на официальном сайте компании.

Нова Пошта у 2023-му зросла до 27 050 відділень та поштоматів в Україні (+5 тис.). План на 2024-й — ще 9000

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