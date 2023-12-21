Новости Украина 21.12.2023 в 13:11 comment views icon

Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса — во втором чтении

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса — во втором чтении

Украинские парламентарии поддержали во втором чтении законопроект №7457, разрешающий медицинское применение каннабиса, согласно сообщению нардепа Ярослава Железняка.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования.

Законопроект впервые был внесен на рассмотрение парламента еще в июне 2022-го, предварительные попытки принятия подобных документов депутаты провалили.

Документ не предусматривает легализацию марихуаны, которая вызывает наркотическое опьянение — речь идет о лицензировании выращивания медицинской марихуаны, контроле ее распространения и применения.

В тексте законопроекта говорится, что выращивать медицинский каннабис смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку.

Препараты на основе медканнабиса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как сейчас происходит с морфином.

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Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса — во втором чтении
Инфографика издания «Слово и Дело»

Ранее за принятие законопроекта выступили более 40 врачей-онкологов Украины с соответствующим обращением, некоторые знаменитости, онкопациенты и военные, получившие ранения, а также СНБО и Министерство по делам ветеранов. Представители религиозных организаций в это время обратились к Президенту с призывом не подписывать законопроект после его принятия.

По данным МОЗ, медицинский каннабис используют в 56 странах мира и более чем в 50 патологических состояниях, среди которых хроническая боль, артрит, ревматизм, эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, болезни пищеварительного тракта; он также необходим многим онкобольным, которые ежедневно испытывают сильные боли, и в случаях психических патологий, в том числе возникших из-за употребления психоактивных веществ; помогает в преодолении тревожности, нарушений сна и ПТСР.

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