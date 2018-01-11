Новая версия умных часов Matrix PowerWatch X, работающих от тепла человеческого тела, наконец получила поддержку уведомлений [CES 2018]

Стартап Matrix Industries представил свои первые умные часы PowerWatch еще в 2016 году, модель предлагала непривычный способ зарядки аккумулятора, который заключался в преобразовании тепла человеческого тела в энергию. Реальные поставки первой модели на рынок начались только в ноябре 2017 года, при этом на CES 2018 разработчики привезли обновленный вариант часов Matrix PowerWatch X.

Напомним, что часы Matrix PowerWatch подпитываются от тепла тела владельца, используя термоэлектрическую технологию для работы и подзарядки встроенного аккумулятора на 200 мАч. Стоит снять часы с запястья, как они перестают замерять фитнес-показатели и переходят в спящий режим, в котором по заявлению разработчиков могут продержаться до 2 лет.

Самым важным дополнением стала поддержка уведомлений от смартфона, тогда как первая версия часов выступала скорее в роли фитнес-трекера, замеряя количество выделенной энергии, затраченных калорий, пройденных шагов и определяя качество сна. Теперь же за счет Bluetooth-соединения на экран часов может выводиться информация о сообщениях, почте, звонках и т.д. от смартфонов под управлением Android OS и iOS.

Обновленные Matrix PowerWatch X получили свежий дизайн, усиленную рамку и водозащиту на глубине до 200 м (у первой версии – до 50 м), а также стали немного крупнее и тяжелее. Черно-белый 1,2-дюймовый экран и аппаратная платформа осталимь прежними.

Компания Matrix Industries предлагает предзаказать новые часы по цене $249 (цена в рознице составит $279), доставка владельцам начнется в первом квартале 2018 года. Одновременно с этим разработчики снизили стоимость первой версии PowerWatch со $199 до $169, так что тем, кому нужен долгоиграющий фитнес-трекер, а не умные часы с уведомлениями, могут заметно сэкономить, выбрав данную модификацию.

Источник: Matrix