Новое устройство Xiaomi — фонарик, лампа и портативный аккумулятор в одном корпусе

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Вслед за портативным аккумулятором с функцией обогрева рук и умной кроватью, Xiaomi представила на фирменной площадке коллективного финансирования Youpin очередное занимательное устройство, способной взять на себя роль нескольких — фонарика, настенной лампы и портативного аккумулятора. Устройство предлагается на данном этапе по цене 17 долларов.

Официальные изображения дают наглядное представление о практических сценариях использования новинки, состоящей из двух частей. По сути, это умный фонарик с расширенной функциональностью.

Компактное устройство выделяется набором сенсоров, что и позволяет приспособить новинку разными способами. В конфигурацию входит сдвоенный фотосенсор, позволяющий максимально точно оценивать окружающее освещение, а также датчик движения для обнаружения присутствия человека для автоматического включения/выключения устройства. Этот датчик характеризуется 120-градусным полем захвата, которое обнаруживает присутствие человека на расстоянии до 3 метров.

Питание устройства обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 2600 мА·ч. Как видно на официальных изображениях, этот умный фонарик можно использовать в качестве портативного аккумулятора для подзарядки смартфона. С другой стороны, с 2600 мА·ч и емкостью аккумуляторов современных смартфонов тут особо не разгонишься, но пару часов таким способом добавить все же можно. В некоторых случаях это может оказаться весьма удобно.

Устройство также можно приспособить в качестве настенного или настольного светильника. Даже по изображениям видно, что много света от него не получишь. Но в качестве прикроватного ночника он вполне подойдет.

Источник: Gizmochina