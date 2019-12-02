Xiaomi представила «умную» кровать

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Компания Xiaomi, представившая за последний месяц свои первые смарт-часы, букридер и портативный аккумулятор-грелку, продолжает активно осваивать новые продуктовые категории. Очередной инновацией китайцев стала «умная» кровать 8HMilan Smart Electric Bed. По утверждению авторов, двухместная новинка спроектирована таким образом, чтобы предложить пользователям максимальный комфорт и релаксацию во время отдыха, чтения или просмотра фильмов, а также обеспечить здоровый сон.

В основе новоявленного мебельного изделия лежат два встроенных электромотора, позволяющие не только «очень точно» регулировать угол наклона спального места для достижения оптимальной конфигурации, но и поднимать или опускать верхнюю и нижнюю половины матраса независимо друг от друга. Спинка регулируется в диапазоне от 0 до 60 градусов, место для ног — от 0 до 30 градусов. В дополнение к этому предусмотрено пять предустановленных режимов: стандартный плоский, режим «антихрапа», режимы для чтения и просмотра телевизора, а также режим, который позволит отдыхающему почувствовать себя «в невесомости», что бы это ни значило.

Управлять Smart Electric Bed можно с помощью кнопок или голосовых команд, отдаваемых через смарт-динамик или смарт-дисплей.

Рама Smart Electric Bed выполнена из высокопрочного стекловолокна и легированной стали. Общий вес, который, как утверждается, может выдержать «обладающая большой усталостной прочностью и прочностью на разрыв» конструкция, — до 1 тонны. Задняя спинка кровати обтянута экологически чистой тканью Litchi 8-го поколения, текстура и блеск которой напоминают натуральную кожу, при этом данный материал является более износостойким: выдерживает 20 000 циклов трения, устойчив к царапинам, потертостям и разрывам.

В целом, по заверению Xiaomi, «интеллектуального» мебельного изделия должно «хватить» минимум на 10 лет активной эксплуатации.

Краудфандинговый проект по привлечению инвестиций на производство 8HMilan Smart Electric Bed компания откроет 3 декабря. Предзаказать смарт-кровать можно будет за 1999 юаней, или примерно $285. О том, будет ли кровать доступна в других странах, помимо Китая, не сообщается.