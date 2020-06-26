Новые беспроводные наушники LG TONE Free TWS получили зарядный кейс с функцией уничтожения бактерий

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Компания LG подготовила к выпуску две пары полностью беспроводных наушников TONE Free HBS-FN4 и HBS-FN6. Устройства во многом схожи, однако версия HBS-FN6 включает первый в отрасли зарядный кейс с функцией самоочистки с функцией LG UVnano, что позволяет убивать бактерии во время зарядки наушников. Система UVnano использует ультрафиолетовое излучение для уничтожения бактерий. По заверениям производителя, она способна убивать 99,9% бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Новые наушники также получили улучшенный дизайн по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Также отмечается использование компонентов Meridian Audio, которые, согласно заявлениям LG, передают реалистичное звучание прямо в ушные каналы благодаря технологии Meridian HPS (Headphone Spatial Processing). Новый внутриканальный дизайн призван сделать ношение более удобным, а уплотнители обеспечивают шумоизоляцию. Обе модели содержат четыре предварительные настройки эквалайзера: Natural, Immersive, Bass Boost и Treble Boost. Также упоминается режим Ambient Sound Mode, когда наушники захватывают звуки окружающей среды и передают их в уши пользователя.

От одного заряда встроенных аккумуляторов беспроводные наушники LG TONE Free HBS-FN4 и HBS-FN6 могут работать в автономном режиме до 6 часов. Благодаря поддержке функции быстрой зарядки наушники могут всего за 5 минут получит заряд, достаточный для 1 часа работы. Совокупная автономность при использовании зарядного кейса составляет 18 часов.

Новинки поступят в продажу в июле, но уровень их цен пока не уточняется.

Источник: gsmarena