Новости Авто 14.07.2025 comment views icon

Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше

Audi проявляет все больший интерес к электромобилям и выводит на рынок новые электрические кроссоверы-купе Q6 Sportback e-tron и SQ6 Sportback e-tron модельного ряда 2025 года.

Audi Q6 Sportback e-tron

Электромобиль имеет систему полного привода с двумя электромоторами, выдающую мощность 422 л.с. (315 кВт). В режиме Launch Control эти показатели возрастают до 456 л.с. (340 кВт). Разгон от 0 до 96 км/ч занимает 4,9 секунды, максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Авто комплектуется батареей емкостью 100 кВт-ч. На одном заряде электромобиль может проехать до 513 км (по циклу EPA). Зарядка с 10% до 80% на зарядной станции мощностью 270 кВт занимает всего 21 минуту.

Нові електричні Audi Q6 і SQ6 Sportback e-tron пропонують до 509 к.с. та понад 500 км запас ходу за $69600 і вище
Audi представила электрические купе-кроссоверы Q6 и SQ6 Sportback e-tron

Версия начального уровня Q6 Sportback Premium (если можно в одном предложении сочетать слова «начальный уровень», Audi и Premium) отличается от классического Q6 более низкой на 37 мм крышей и более динамичным силуэтом. В стандартном оснащении доступны внешний пакет S line, 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, кожаные сиденья, 11,9-дюймовая цифровая панель приборов и информационно-развлекательная система с 14,5-дюймовым дисплеем. Цена такой комплектации составляет $69600.

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Версия Q6 Sportback Premium Plus дополнительно предлагает подогрев руля, аудиосистему Bang & Olufsen, улучшенное внутреннее освещение и набор систем помощи водителю. Среди них доступны адаптивный круиз-контроль и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Такая комплектация уже оценивается в $73400.

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Комплектация Audi Q6 Sportback Prestige имеет акустическое стекло дверей, отдельный 10,9-дюймовый экран для пассажира, адаптивную пневмоподвеску и улучшенные дневные ходовые огни. Дополнительное оборудование накинуло еще $2000 к цене, и за эту версию придется заплатить $75400.

Audi SQ6 Sportback e-tron

Спортивная версия SQ6 получила более мощную систему полного привода. Она выдает 483 л.с. (360 кВт) или до 509 л.с. (380 кВт) в режиме Launch Control. Это позволяет разгоняться до 96 км/ч за 4,1 секунды. В то же время для спортивной версии немного добавили максимальной скорости — она достигает 230 км/ч. Из-за повышенной производительности запас хода снижается до 455 км.

Кроме дополнительной мощности, версия SQ6 Sportback e-tron получила спортивно настроенную пневмоподвеску и усиленную тормозную систему — с 6-поршневыми суппортами и увеличенными 375-миллиметровыми дисками спереди.

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Эта модель отличается агрессивным дизайном со вставками цвета алюминия и 20-дюймовыми колесами. В салоне доступен спортивный руль с тремя спицами, сиденья из комбинированной кожи и материала Dinamica, педали из нержавеющей стали, декоративные вставки из карбона и функция массажа для передних сидений.

Цена Audi SQ6 Sportback e-tron начинается с $76300 (комплектация Premium). Версии Premium Plus и Prestige стоят $79700 и $81700 соответственно.

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Источник: carscoops

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