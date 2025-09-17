Новые глазные капли улучшают зрение на два года

Аргентинские исследователи из Центра передовых исследований пресбиопии в Буэнос-Айресе представили специальные глазные капли для улучшения зрения.

С возрастом у всех людей начинает развиваться пресбиопия — возрастная дальнозоркость, затрудняющая фокусировку на близких предметах или тексте. Обычно в таких случаях приходится прибегать к хирургическому вмешательству или использовать очки.

Однако по результатам ретроспективного исследования разработчики продемонстрировали, что большинство участников после использования новых капель 2-3 раза в день смогли прочитать на две или более дополнительных строки из таблицы Егера — оптометрической таблицы для проверки остроты зрения на близких расстояниях. Как отмечает директор Центра передовых исследований пресбиопии Джованна Беноцци, исследование было проведено из-за значительной медицинской потребности в лечении этой болезни.

«Существует группа пациентов с пресбиопией, у которых ограниченные возможности, кроме очков, и которые не являются кандидатами на хирургическое вмешательство. Именно они находятся в центре нашего внимания. Мы стремились предоставить надежные клинические данные в поддержку инновационного фармакологического решения, которое бы позволило пациентам получить неинвазивную, удобную и эффективную альтернативу», — объясняет Джованна Беноцци.

Именно покойный отец Джованни Беноцци, работавший в этом же исследовательском центре, является разработчиком глазных капель. Препарат содержит пилокарпин, сужающий зрачки и сокращающий цилиарную мышцу, отвечающую за фокусировку глаза, и диклофенак, нестероидный противовоспалительный препарат, снимающий воспаление и дискомфорт, возникающие от пилокарпина.

В исследовании приняли участие 766 добровольцев — 373 женщины и 393 мужчины, средний возраст которых составлял 55 лет. Они использовали капли 2 раза в день с возможностью еще одного использования при необходимости. Все пациенты получали глазные капли с одинаковой концентрацией диклофенака, однако концентрация пилокарпина составляла 1%, 2% или 3%. Возможности улучшения зрения проверялись с помощью таблицы Егера через час после первого применения капель. Наблюдение за ними велось в течение следующих 2 лет.

«Наш лучший результат продемонстрировал быстрое и устойчивое улучшение зрения с близкого расстояния при применении всех трех концентраций. Через час после закапывания первых капель у пациентов наблюдалось среднее улучшение на 3,45 строки Егера. Лечение также улучшило фокусировку на всех расстояниях. Поразительно, что 99% из 148 пациентов в группе с 1% пилокарпина достигли оптимального зрения на близком расстоянии и смогли прочитать на две или более дополнительных строк. Примерно 83% всех пациентов сохраняли хорошее функциональное зрение в течение 12 месяцев», — сообщает Джованна Беноцци.

При этом 69% из 248 пациентов, принимавших 2% раствор, и 84% из 370 пациентов, принимавших 3% раствор, смогли прочитать три или более дополнительных строк из таблицы Егера. Улучшения, наблюдавшиеся во время исследования, сохранялись до двух лет.

Однако пилокарпин имеет большое количество побочных эффектов, в частности, вызывает затуманивание, потемнение или потускнение зрения, вспышки света или «плавающие помутнения», а в некоторых случаях — отслоение сетчатки. Среди неблагоприятных побочных эффектов, наблюдавшихся у пациентов в недавнем исследовании, были временное затуманивание зрения, раздражение во время закапывания глазных капель и головная боль.

«Почти у всех пациентов наблюдалось положительное улучшение остроты зрения на близком расстоянии, хотя уровень улучшения зависел от исходного состояния зрения до лечения. Пациенты с менее выраженной пресбиопией лучше всего реагировали на 1% концентрацию, тогда как пациентам с более выраженной пресбиопией для достижения значительного улучшения зрения требовались более высокие концентрации — 2% или 3%. У офтальмологов теперь есть научно обоснованный фармакологический вариант, который расширяет спектр лечения пресбиопии за пределы очков и хирургического вмешательства«, — отмечает Джованна Беноцци.

Другие исследователи, такие как заведующий отделением офтальмологии Университетской глазной клиники Бохума Буркхард Дик, подчеркивают, что поскольку исследование было проведено в одном центре, а данные собирались постфактум, полученные результаты могут быть неодинаково эффективными для всех.

«Длительное применение пилокарпина иногда может вызвать побочные эффекты. Необходимы более широкие, долгосрочные, многоцентровые исследования для подтверждения безопасности и эффективности, прежде чем этот метод лечения можно будет широко рекомендовать», — отмечает Буркхард Дик.

Результаты исследования были представлены на 43-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS)

Источник: Gizmodo