"Оземпик" и другие препараты для похудения вызывают внезапную потерю зрения, — исследование

Ряд последних исследований указывает, что популярные препараты для уменьшения веса, такие как «Оземпик», «Вегови» и «Моунджаро», известные также как семаглутид и тирзепатид, могут вызвать повышенный риск возникновения болезней глаз и даже приводить к потере зрения.

Эти препараты имитируют действие гормона ГПП-1, подавляя чувство голода и интерес к еде. Это помогает пациентам сбросить вес и контролировать уровень сахара в крови.

Результаты предварительного исследования, проведённого в 2024 году, показали, что препараты на основе семаглутида с вероятностью 1 к 10 тыс. провоцируют развитие неартериитной передней ишемической оптической нейропатии. Это редкое тяжелое заболевание глаз, возникающее из-за внезапного снижения или прекращения кровотока в глазном нерве. Это заболевание также называют «инсультом глаза».

Точные причины возникновения этого заболевания остаются неизвестными и пока эта болезнь неизлечима. Диабетики имеют повышенный риск развития этого заболевания. В отличие от других болезней глаз, эта оптическая нейропатия развивается очень стремительно, приводя к внезапной и мучительной потере зрения. Пациенты преимущественно замечают это состояние, когда просыпаются и обнаруживают, что потеряли зрение на один глаз.

Зрение обычно начинает ухудшаться в течение нескольких недель, а затем постепенно стабилизируется. Восстановление зрения может происходить по-разному, но у 70% людей оно не улучшается.

В июне этого года Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия является очень редким побочным эффектом от употребления препаратов на основе семаглутида. Агенство требует, чтобы на этикетках препаратов указывался риск провоцирования этой болезни.

Однако дальнейшие исследования показали, что риски могут быть меньше, чем ожидалось. Также существуют данные, что препараты ГПП-1 могут ухудшить диабетическую ретинопатию, или диабетическое заболевание глаз. Это заболевание развивается, когда высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды сетчатки, что может привести к потере зрения.

Между тем, стремительное снижение уровня сахара в крови также может дестабилизировать кровеносные сосуды в сетчатке и вызвать кровотечение. В двух недавно опубликованных исследованиях изучались люди с диабетом 2 типа, проживающие в США в течение двух лет. В ходе исследований были изучены медицинские карты от 159 тыс. до 185 тыс. человек.

В одном из исследований было установлено, что семаглутид или тирзепатид связаны с более умеренным риском развития заболеваний зрительного нерва. Однако неясно, какие именно заболевания зрительного нерва сюда входят, поскольку в использованных кодах медицинских карточек не указано иное.

Во втором исследовании не был обнаружен риск возникновения неартериитной передней ишемической оптической нейропатии среди людей, принимавших препараты группы ГПП-1. Однако исследователи обнаружили небольшое количество людей, у которых развилась диабетическая ретинопатия. Однако в целом у участников, принимавших препараты GLP-1, возникло меньше угроз, угрожающих зрению, связанных с диабетической ретинопатией, и им понадобилось менее инвазивное лечение глаз по сравнению с группой, принимавшей другие лекарства от диабета.

В рамках текущего пятилетнего клинического исследования изучается долгосрочное влияние семаглутидов на диабетическую болезнь глаза у 1,5 тыс. человек. Это исследование должно дать более подробную информацию о рисках для глаз.

Людям с множественными рисками развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, а также с признаками апноэ, высокого кровяного давления или диабета, необходимо тщательно проконсультироваться с собственным врачом относительно приема этих препаратов.

Источники: The Conversation; ScienceAlert