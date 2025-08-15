banner
Новости Технологии 15.08.2025 comment views icon

Первая в мире контактная линза с дисплеем OLED, в 6 раз тоньше волоса

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Первая в мире контактная линза с дисплеем OLED, в 6 раз тоньше волоса

Южнокорейские исследователи создали первую в мире беспроводную контактную линзу с OLED-дисплеем для диагностики заболеваний сетчатки.

Отмечается, что эта крошечная линза использует интегрированный в нее органический светодиод для проведения электроретинографии. Эта процедура измеряет электрическую реакцию сверхчувствительных клеток в глазах для диагностики наследственных заболеваний сетчатки или оценки снижения ее функциональности.

«Эта технология позволяет проводить ЭРГ просто надев линзу, устраняя необходимость в больших специализированных источниках света и значительно упрощая традиционную сложную офтальмологическую диагностическую среду», — объясняют разработчики в пресс-релизе. 

Обычно электроретинография проводится в специализированных условиях с определенными ограничениями. Пациенты находятся в темной комнате и смотрят на большое стационарное устройство, которое называется «Ганцфельд», посылающее в глаза вспышки света. Пациентам следует оставаться неподвижными с открытыми глазами, что может показаться сложным и утомительным, особенно для детей. 

Однако группа исследователей из Корейского института науки и технологий (KAIST) значительно упростила проведение этой процедуры. Исследователи интегрировали гибкий OLED в электрод контактной линзы для ЭРГ. Толщина OLED составляет всего 12,5 мкм, что в 6-8 раз тоньше человеческого волоса.

Кроме этого исследователи сделали систему полностью автономной, оснастив объектив беспроводной антенной и чипом управления. Устройство использует метод беспроводной передачи энергии на резонансной частоте 433 МГц. Эта частота идеально подходит для стабильной беспроводной связи.

Перша у світі контактна лінза з дисплеєм OLED, у 6 разів тоншим за волосину
Беспроводное управление OLED-контактной линзой/ KAIST

Практическое применение технологии было продемонстрировано на примере беспроводного контроллера, встроенного в маску для сна, который можно подключить к смартфону. В большинстве современных смарт-линз используются неорганические светодиоды с высокой жесткостью и излучением света из одной точки. Это может приводить к чрезмерному нагреву и ограничению интенсивности света. 

Новая технология использует OLED-дисплеи, которые являются источниками реального света. Она безопасна для глаз, не перегревается, обеспечивая четкие и стабильные сигналы ERG даже при низкой яркости в 126 нит. Эффективность и безопасность OLED-контактных линз для клинического применения доказана испытаниями на животных.

Исследование продемонстрировало, что линза поддерживает температуру поверхности глаза ниже 27°C, предотвращая тепловое повреждение роговицы. Линза также сохраняла светоизлучающие свойства в условиях повышенной влажности, продемонстрировав свою надежность как инструмент ЭРГ-диагностики. Ожидается, что это нововведение упростит диагностику заболеваний сетчатки и найдет потенциальное применение в различных областях, таких как лечение близорукости, дополненная реальность и световая нейростимуляция.

«Интеграция гибкости и характеристик рассеивания света ультратонких OLED в контактную линзу — это первая в мире попытка. Это исследование поможет расширить технологию интеллектуальных контактных линз до платформ оптической диагностики и фототерапии на глазах, способствуя развитию технологий цифрового здравоохранения», — объясняет профессор Синхэп Ю.

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новая перовскитная пленка увеличивает яркость светодиодов до 1,16 млн нит
LG Display показала самый быстрый в мире OLED-монитор: 540 Гц в QHD и до 720 Гц в HD
Представлен дизайн Pebble Time 2: часы E-ink будут стоить $255
Первый взгляд на приквел "Пацанов" с Солдатиком — детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х со "странными" костюмами супергероев
Перовскитные элементы возвращают 42% света в помещении обратно в розетку
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
Студенты создали дрон, который плавает под водой и летает
Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D
Обзор Sony WF-C710N: TWS-наушники с мощным ANC и разумной ценой
На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копий Doom одновременно — или 8 копий Crysis
Северокорейские хакеры ежедневно пытаются устроиться на работу в Binance
Вы будете удивлены: сколько заработала семья Трампа на криптовалютах?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить