Первая в мире контактная линза с дисплеем OLED, в 6 раз тоньше волоса

Южнокорейские исследователи создали первую в мире беспроводную контактную линзу с OLED-дисплеем для диагностики заболеваний сетчатки.

Отмечается, что эта крошечная линза использует интегрированный в нее органический светодиод для проведения электроретинографии. Эта процедура измеряет электрическую реакцию сверхчувствительных клеток в глазах для диагностики наследственных заболеваний сетчатки или оценки снижения ее функциональности.

«Эта технология позволяет проводить ЭРГ просто надев линзу, устраняя необходимость в больших специализированных источниках света и значительно упрощая традиционную сложную офтальмологическую диагностическую среду», — объясняют разработчики в пресс-релизе.

Обычно электроретинография проводится в специализированных условиях с определенными ограничениями. Пациенты находятся в темной комнате и смотрят на большое стационарное устройство, которое называется «Ганцфельд», посылающее в глаза вспышки света. Пациентам следует оставаться неподвижными с открытыми глазами, что может показаться сложным и утомительным, особенно для детей.

Однако группа исследователей из Корейского института науки и технологий (KAIST) значительно упростила проведение этой процедуры. Исследователи интегрировали гибкий OLED в электрод контактной линзы для ЭРГ. Толщина OLED составляет всего 12,5 мкм, что в 6-8 раз тоньше человеческого волоса.

Кроме этого исследователи сделали систему полностью автономной, оснастив объектив беспроводной антенной и чипом управления. Устройство использует метод беспроводной передачи энергии на резонансной частоте 433 МГц. Эта частота идеально подходит для стабильной беспроводной связи.

Практическое применение технологии было продемонстрировано на примере беспроводного контроллера, встроенного в маску для сна, который можно подключить к смартфону. В большинстве современных смарт-линз используются неорганические светодиоды с высокой жесткостью и излучением света из одной точки. Это может приводить к чрезмерному нагреву и ограничению интенсивности света.

Новая технология использует OLED-дисплеи, которые являются источниками реального света. Она безопасна для глаз, не перегревается, обеспечивая четкие и стабильные сигналы ERG даже при низкой яркости в 126 нит. Эффективность и безопасность OLED-контактных линз для клинического применения доказана испытаниями на животных.

Исследование продемонстрировало, что линза поддерживает температуру поверхности глаза ниже 27°C, предотвращая тепловое повреждение роговицы. Линза также сохраняла светоизлучающие свойства в условиях повышенной влажности, продемонстрировав свою надежность как инструмент ЭРГ-диагностики. Ожидается, что это нововведение упростит диагностику заболеваний сетчатки и найдет потенциальное применение в различных областях, таких как лечение близорукости, дополненная реальность и световая нейростимуляция.

«Интеграция гибкости и характеристик рассеивания света ультратонких OLED в контактную линзу — это первая в мире попытка. Это исследование поможет расширить технологию интеллектуальных контактных линз до платформ оптической диагностики и фототерапии на глазах, способствуя развитию технологий цифрового здравоохранения», — объясняет профессор Синхэп Ю.

Источник: Interesting Engineering