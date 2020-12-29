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Новые холодильники LG InstaView можно будет открывать голосовой командой

Новые холодильники LG InstaView можно будет открывать голосовой командой

Новые холодильники LG InstaView можно будет открывать голосовой командой


Компания LG сегодня анонсировала не только новую линейку телевизоров QNED с Mini-LED подсветкой, но еще и серию умных холодильников InstaView 2021 модельного года, одной из ключевых особенностей которой является новая функция, позволяющая открыть двери с помощью голосовой команды. Она может пригодиться в ситуации, когда руки заняты продуктами или недостаточно чистые, чтобы касаться дверцы (особенно актуально в эпоху коронавируса).

Само собой, другие возможности голосового управления вроде проверки состояния диспенсеров для льда и воды, проверки расписания или пополнения запасов еды через сервис Amazon Dash (в Украине недоступен), ставшие уже привычными владельцам более старых моделей холодильников LG InstaView c двойными дверями, никуда не делись.

В новых моделях также появилась дезинфекция диспенсеров с применением ультрафиолетового излучения (опять же, полезно во время пандемии). LG также обещает увеличенную на 23% стеклянную панель для одноименной функции InstaView и возможность приготовления льда в моделях side-by-side.

Подробности, включая цены и сроки, LG пока держит в секрете. Холодильники InstaView 2021 года войдут в виртуальную экспозицию LG на грядущей виртуальной выставке CES 2021.

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