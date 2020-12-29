Новые холодильники LG InstaView можно будет открывать голосовой командой

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Компания LG сегодня анонсировала не только новую линейку телевизоров QNED с Mini-LED подсветкой, но еще и серию умных холодильников InstaView 2021 модельного года, одной из ключевых особенностей которой является новая функция, позволяющая открыть двери с помощью голосовой команды. Она может пригодиться в ситуации, когда руки заняты продуктами или недостаточно чистые, чтобы касаться дверцы (особенно актуально в эпоху коронавируса).

Само собой, другие возможности голосового управления вроде проверки состояния диспенсеров для льда и воды, проверки расписания или пополнения запасов еды через сервис Amazon Dash (в Украине недоступен), ставшие уже привычными владельцам более старых моделей холодильников LG InstaView c двойными дверями, никуда не делись.

В новых моделях также появилась дезинфекция диспенсеров с применением ультрафиолетового излучения (опять же, полезно во время пандемии). LG также обещает увеличенную на 23% стеклянную панель для одноименной функции InstaView и возможность приготовления льда в моделях side-by-side.

Подробности, включая цены и сроки, LG пока держит в секрете. Холодильники InstaView 2021 года войдут в виртуальную экспозицию LG на грядущей виртуальной выставке CES 2021.