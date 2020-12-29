LG анонсировала QNED — новую серию премиальных ЖК-телевизоров с подсветкой Mini LED (до 30 тыс. крошечных светодиодов)





В преддверии выставки потребительской электроники CES 2021 (11-14 января) компания LG, в первую очередь известная телевизорами OLED, поделилась планами по выпуску телевизоров LCD на 2021 год. В новых премиальных моделях 4K и 8K ЖК-телевизоров, которые выйдут на рынок в 2021-м, LG намерена использовать технологию Mini LED, подобно TCL и другим ключевым производителям (вскоре к ним должна присоединится и Samsung).

Технология Mini LED (не путать с Micro LED) является своего рода переосмыслением хорошо знакомой технологии LED, которая широко используется в потребительских устройствах с ЖК-экранами (телевизоры, мониторы, мобильные устройства). На сегодняшний день самые передовые модели ЖК-телевизоров выделяются полноматричным локальным затемнением (FALD) — технология, в которой светодиоды (в некоторых случаях массивы из сотен) выполняют роль подсветки за экраном. Управлять ими можно независимо по зонам, затемняя отдельные в зависимости от темных сцен. Это позволяет добиться необходимого уровня черного и повысить контраст там, где это нужно. Технология Mini LED выделяется иным подходом — предусматривает использование большего числа светодиодов меньшего размера для достижения большей контрастности по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения.

LG утверждает, что Mini LED обеспечивает «гигантский скачок вперед в качестве изображения ЖК-телевизоров». По словам LG, ее собственный вариант технологии «включает почти 30 000 крошечных светодиодов с 2 500 зонами затемнения и расширенными зонами локального затемнения, которые обеспечивают невероятную пиковую яркость и коэффициент контрастности 1 000 000: 1». Среди преимуществ — более высокий контраст, более динамичный HDR и улучшенная точность цветопередачи по сравнению с ЖК-моделями прошлых поколений. Как и флагманские модели 2020 года, новые поддерживают частоту обновления 120 Гц.

LG создала для продвижения новой линейки отдельный бренд — «QNED». В этом обозначении буква Q — отсылка к технологии квантовых точек, а N, предположительно, сокращение от фирменной технологии NanoCell.

Пожалуй, наиболее подходящим для сравнения здесь является серия телевизоров TCL 8 Series — 25 000 светодиодов в примерно 1000 независимо управляемых зонах. К слову, в моделях TCL 6 Series тоже используется подсветка Mini LED, но количество светодиодов значительно ниже, чем у 8 Series.

В серию LG QNED войдут модели диагональю вплоть до 86 дюймов. Модельный ряд и полные характеристики производитель не раскрыл. Ожидается, что полноценный анонс предтоповой линейки телевизоров LG QNED состоится на CES 2021.

Таким образом, в следующем году LG будет одновременно продавать телевизоры OLED, QLED и QNED (да, с таким обозначением путаницы не избежать). И еще раз повторимся Mini-LED не имеет ничего общего с технологией Micro LED, которая выделяется отсутствием отдельного слоя подсветки и объединяет в себе миллионы самоизлучающих светодиодов.