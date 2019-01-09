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Новые полностью беспроводные наушники Xiaomi выглядят как Apple AirPods, но стоят втрое дешевле
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Новые полностью беспроводные наушники Xiaomi выглядят как Apple AirPods, но стоят втрое дешевле

Новые полностью беспроводные наушники Xiaomi выглядят как Apple AirPods, но стоят втрое дешевле

В ноябре прошлого года Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots, которые во многом напоминали модель Samsung Gear IconX. В том же месяце мы узнали, что Xiaomi готовит еще одну модель полностью беспроводных наушников, которые по дизайну уже будут копировать лидера рынка — Apple AirPods. И вот сейчас эти наушники были представлены официально. Называется новая модель Bluetooth Headset Air и выглядит она в точности так, как на ранних утечках.

Да, если взять Bluetooth Headset Air и присмотреться, то, конечно же, новинку китайского производителя можно будет легко отличить от устройства Apple, но в целом сходство очень большое. Визуально кажется, что даже длина ножки, к которой крепится сам наушник, у Bluetooth Headset Air такая же, как у Apple AirPods.

В наушниках используются 7-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами и мембраны с титановым покрытием. Каждый наушник весит 5,8 грамма. К источнику звука наушники подключаются по интерфейсу Bluetooth 4.2. Интересно, что анонсированная в прошлом году модель Xiaomi Mi AirDots поддерживала новый стандарт Bluetooth 5.0. Использовать эти наушники можно не только с мобильными устройствами на Android и iOS, но и с ПК под управлением ОС Windows. Причем они могут работать как сообща, так и независимо друг от друга без какого-либо  ухудшения качества звучания. По крайней мере, так заверяет производитель.

На внешней стороне каждого имеется специальная сенсорная площадка, посредством которой можно управлять воспроизведением и громкостью, вызывать голосовой помощник (и это не обязательно должен быть фирменный ассистент Xiaomi), принимать звонки и так далее.

Автономность Bluetooth Headset Air достигает 10 часов, все будет зависеть от сценариев использования (прослушивания звукозаписей в моно и стерео режиме или голосовые звонки).

В комплекте к ним идет зарядный футляр с разъемом USB-C. Встроенного аккумулятора и поддержки беспроводной зарядки нет, но всего 10 минут на зарядке могут обеспечить наушникам 70 минут автономности. Полная зарядка займет около одного часа.

Корпус Bluetooth Headset Air защищен в соответствии с требованиями класса IPX4, так что пот и дождь этой модели не страшны.

Из остального можно отметить датчики приближения, систему активного шумоподавления и поддержку AAC.

Белое издание Xiaomi Bluetooth Headset Air уже доступно для предварительного заказа в китайском онлайн-магазине Xiaomi по цене $60. То есть, втрое дешевле Apple AirPods. Продажи начнутся 11 января.

Источник: Mi.com

 

 

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