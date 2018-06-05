Новый дизайн интерфейса Gmail запустят глобально в июле, спустя три месяца Google окончательно отключит старый вариант

Компания Google официально запустила новый дизайн веб-версии электронной почты Gmail в режиме раннего доступа в конце апреля. В июле новинка станет доступна абсолютно всем пользователям, а уже через три месяца после этого старую версию отключат окончательно и принудительно переведут всех пользователей сервиса на новую.

В официальном блоге G Suite Updates компания Google напомнила, что в данный момент продукт находится в режиме Early Adopter Program (EAP), но уже в июле текущего года сервис переведут в режим General Availability (GA). После этого пользователи получат возможность привыкать к новому оформлению электронной почты на протяжении 8 недель (этот срок можно будет продлить еще на 4 недели), после чего Google автоматически переведет всех на новый вариант дизайна. В Google особо отметили, что после истечения данных сроков вернуться к старому интерфейсу будет невозможно, так как компания перестанет его поддерживать.

Напомним, что в новом интерфейсе разработчики позаботились о том, чтобы пользователи могли совершать больше привычных действий без необходимости покидать основное окно Gmail. Теперь можно намного проще просматривать вложения в письма без необходимости пролистывать всю ветку писем, использовать кнопку «Snooze» для несрочных писем, к которым можно вернуться позже и получать простой доступ к другим онлайн-сервисам Google, таким как Calendar, Tasks и Keep.

Также заработали автоматические «интеллектуальные ответы» Smart Reply, новый режим конфиденциальности (Confidential mode) с запретом на пересылку и конечным сроком жизни письма, а также нативный оффлайн-режим работы.

Источник: Google