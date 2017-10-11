Новый ридер Amazon Kindle Oasis получил 7-дюймовый дисплей, до 32 ГБ памяти и защиту от воды

Компания Amazon анонсировала выпуск нового устройства для чтения электронных книг Kindle Oasis. Новинка получила увеличенный дисплей и защиту от воды.

В новом ридере Amazon Kindle Oasis применяется 7-дюймовый дисплей Paperwhite с плотностью размещения пикселей 300 PPI. Ранее в устройствах для чтения электронных книг Kindle применялись 6-дюймовые экраны. Дисплей является сенсорным и оснащён 12 светодиодами подсветки, интенсивность которой регулируется при помощи сенсора освещённости окружающей среды. Также в наличии имеются кнопки для перелистывания страниц. Дополнительно устройство позволяет прослушивать аудиокниги.

Ридер Kindle Oasis содержит встроенную память ёмкостью 8 или 32 ГБ. В дополнение к модулю беспроводной связи Wi-Fi устройство может комплектоваться и модулем мобильной связи. Ёмкости батареи достаточно для автономной работы на протяжении нескольких недель. Отмечается, что корпус устройства обеспечивает защиту от воздействия воды в соответствии со стандартом IPX8. Аппарат может пребывать под водой на глубине до 2 метров на протяжении 60 минут без негативных последствий для работоспособности. Это утверждение справедливо для пресной воды. Новинка имеет размеры 159x141x3,4-8,3 мм и массу 194 г. При этом высота Kindle Oasis оказалась меньше других ридеров Amazon с 6-дюймовыми дисплеями.

Новое устройство для чтения электронных книг Amazon Kindle Oasis поступит в продажу с 31 октября по цене $249,99 за версию с 8 ГБ встроенной памяти. Модель с 32 ГБ памяти и модификация с 32 ГБ памяти и поддержкой мобильной связи оцениваются в $279,99 и $349,99, соответственно.

Источник: Amazon