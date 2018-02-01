Новый смартфон Sharp программы Android One выглядит как обновленная версия Apple iPhone 5c

Помните, как в 2013 году компания Apple впервые выпустила одновременно два iPhone – компанию флагману iPhone 5s составила более доступная модель iPhone 5c, отличающаяся пластиковым корпусом и яркими вариантами расцветки. Так вот, на этой неделе японская компания Sharp представила в новый смартфон, являющийся операторской моделью Y! Mobile. Он называется Sharp Android One S3 и выглядит в точности как мимолетный эксперимент купертиновцев, но с рядом улучшений.

Как вы могли уже догадаться из названия, новинка была выпущена в сотрудничестве с Google в рамках программы Android One, что само по себе подразумевает «чистый» Android и своевременный выпуск последних обновлений. Кроме того, устройство защищено от попадания пыли и влаги в соответствии с характеристиками степени IP68. Еще его подвергали испытания на прочность в стиле MIL-STD, бросая на лист фанеры с 26 разных позиций с высоты 1,2 м.

Если судить по характеристикам, то Sharp Android One S3 – это типичная модель среднего уровня. При цене около $300 устройство предлагает экран IPS с большими рамками, выполненный с применением технологии IGZO, диагональю 5 дюймов разрешением 1920х1080 пикселей, SoC Snapdragon 430, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти с возможность расширения посредством карт microSD, камеры разрешением 13 и 5 Мп, а также батарею на 2700 мА•ч.

Также стоит упомянуть наличие порта USB-C, который очень редко встречается среди представителей этого ценового диапазона. И конечно же Sharp Android One S3 предлагает богатую палитру пастельных цветов корпуса, что опять-таки навевает мысли о iPhone 5c.

Источник: The Verge