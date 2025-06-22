Новый дисплей поддерживает 1 млн FPS — он не для игр, а для 1 Тбит/с передачи данных

Раздел Технологии выходит при поддержке

Компания X Display Company (XDC) представила высокоскоростной дисплей, способный воспроизводить 1 млн FPS. Геймеры, возможно, когда-то обрадуются этой технологии, но она не для игр.

Хотя компания использует термин FPS, это устройство не для воспроизведения изображения на экране. В сочетании со сверхбыстрой камерой оно обеспечивает высокоскоростную связь между компьютерами.

«Система воспроизведения» состоит из быстродействующего микросветодиодного дисплея, который действует как передатчик, и приемника в виде камеры с высокой частотой кадров. Дисплей состоит из тысяч излучателей, работающих на разных длинах волн. Они меняют «узор» со скоростью до миллиона кадров в секунду. Каждый кадр содержит фрагмент цифрового кодирования информации, — XDC не раскрывает, насколько он большой. Высокоскоростная камера захватывает эти кадры и декодирует данные, обеспечивая связь между передатчиком и приемником в режиме реального времени без использования кабелей.

Компания анонсирует развитие технологии до пропускной способности 1 Тбит/с. Еще превышает производительность самых быстрых сетевых интерфейсов сегодня, но медленнее, чем будущей технологии 1600G (1,6 Тбит/с). И это точно не самая быстрая технология оптической связи, которая разрабатывается.

Система динамически адаптируется к потребностям пропускной способности и достигает вдвое или втрое лучшей энергоэффективности, чем оптические приемники 800G. Она может быть эффективной в центрах обработки данных, где потребление энергии сетью и ее охлаждение составляет значительную долю эксплуатационных расходов.

Архитектура связи XDC не требует физических оптоволоконных или медных соединений, что означает гибкость и легкость обслуживания в крупных ЦОД. Однако, масштабное изменение среды передачи данных с оптоволоконной или медной на воздушную или вакуумную может потребовать значительного перепроектирования серверов и центров. Очевидно, самой большой проблемой технологии станет ее применение в современных условиях. Скорее всего, речь будет идти о новых серверах и ЦОД, а не о переоборудовании.

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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