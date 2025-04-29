Новый Nissan N7 обеспечивает 510-625 км пробега при цене от $16500

Nissan подготовила к выпуску свой новый электромобиль N7. Эта модель сочетает доступную цену и немалый запас хода.
Nissan N7 стал первым электромобилем бренда, созданным в рамках совместного предприятия Dongfeng-Nissan. Новинка построена на базе платформы Tianyan, которую также использует Dongfeng 007. Визуально новинка имеет много общего с электрическим седаном Dongfeng: LED-полоса спереди, обтекаемый силуэт и минималистичный дизайн.
Габариты нового электроседана Nissan составляют 4930 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1487 мм в высоту. Это немного больше Tesla Model 3 (4720 мм в длину, 1848 мм в ширину и 1442 мм в высоту).
Компания подготовила сразу 5 версий Nissan N7. Базовая версия 510 Air оснащена аккумулятором LFP емкостью 58 кВт-ч, обеспечивающим пробег от 510 до 540 км по рейтингу CLTC. А для моделей с большим пробегом устанавливают батарею на 73 кВт-ч, которая позволяет проехать до 625 км.
На передней панели Nissan N7 установлен большой 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы в минималистичном оформлении. Операционная система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8295P от и поддерживает модель искусственного интеллекта DeepSeek R1. Благодаря этому автомобиль лучше понимает намерения водителя, что делает взаимодействие с системой более «человечным».
Новинка использует умную систему вождения от Momenta. Nissan уверяет, что это «передовая интеллектуальная система премиум-класса». Она поддерживает навигацию на высокой скорости, навигацию с памятью для городских маршрутов и интеллектуальную парковку в любых сценариях.
Стартовая цена Nissan N7 в базовой версии составляет около $16,5 тыс. (119900 юаней). Эта версия напрямую конкурирует с новым BYD Qin L, который стартует с аналогичной отметки в 119800 юаней. Цены всех версий Nissan N7 представлены в следующей таблице.
|Версия
|Начальная цена
|Nissan N7 510 Air
|$16 500
|Nissan N7 510 Pro
|$17 800
|Nissan N7 625 Pro
|$19 200
|Nissan N7 510 Max
|$19 200
|Nissan N7 625 Max
|$20 500
В прошлом году в Европе вышел электрический спидстер Nissan Ariya NISMO с двигателем мощностью 320 кВт и разгоном до «сотни» за 5 секунд. Также компания перевела на электрическую тягу Nissan GT-R, предложив мощность более 1000 кВт и твердотельные батареи.
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Источник: electrek
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