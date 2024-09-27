Новый телевизор LG G4 за $2400 показывает полноэкранную рекламу в режиме ожидания

Рекламные заставки продвигают как собственную продукцию LG или анонсы сервиса LG Channels, так и продукты сторонних компаний, сообщает сайт FlatpanelsHD, который протестировал новый OLED-телевизор LG G4 с ценой от $2400.

Сайт Android Authority предполагает, что со временем реклама такого формата появится и на старых смарт-телевизорах LG. К счастью, ее все еще можно выключить в настройках.

Flat Panels HD рекомендует заглянуть в дополнительные настройки и убрать галочку с позиции «Реклама на заставке» (так же там можно отрегулировать другие форматы объявлений)

Неизвестно, распространилась ли эта реклама на отдельные регионы или другие модели, но в LG ранее заявляли, что до конца года добавят большее количество рекламы на платформе webOS, работающей на 200+ миллионах смарт-телевизоров по всему миру.

Сайт The Verge в свою очередь напомнил, что расположение рекламы в телевизорах LG повсеместно давно не новость — уже более трех лет даже в магазине приложений LG автоматически воспроизводится аудиореклама, несколько пугая пользователей.

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