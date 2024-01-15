Стиральная машина LG отправляла по 3,66 ГБ данных ежедневно. За это ее отключили от Wi-Fi

Владелец стиральной машины LG под ником Johnie спросил у Twitter, почему его «умное» домашнее устройство загружает в среднем 3,66 ГБ данных в день. Обеспокоенный интернет-зависимостью стиральной машины Johnie заставил устройство перезагрузиться и заблокировал его с помощью интерфейса своего роутера.

WTF! Why is my LG Washing Machine using 3.6GB of data/day? pic.twitter.com/xQqQicTqxI — Johnie (@Johnie) January 9, 2024

Пользователи социальных сетей охотно приобщились к детективной работе, вынюхивая, почему стиральная машина LG может быть жаждой к передаче данных, передает Tom’s Hardware.

Устройство загружало DLC или стало жертвой взлома?

Владелец стиральной машины LG увидел в своем затруднительном положении забавный момент и пошутил, что устройство может использовать Wi-Fi для DLC (загружаемых циклов стирки). Он не совсем шутил: Машина действительно загружает настройки для разных типов одежды. Однако львиная доля передаваемых данных была загружена.

Продолжая тему, отметим, что Джонни также задумывался о том, что кто-то может использовать его стиральную машину для майнинга криптовалют. «Я бы с удовольствием арендовал наш LPU (Laundry Processing Unit) почасово», — пошутил он. Опять же появился проблеск возможности, что за этой шуткой может быть правда. Другой пользователь социальных сетей обратил внимание на историю с хакерами, завладевшими смарт-приборами LG SmartThinQ (HomeHack). Подобный современный взлом может использовать компьютерные ресурсы стиральной машины как часть ботнета. Получить контроль над стиральной машиной LG как частью большой бот-сети для майнинга криптовалют или злонамеренных сетевых целей не так уж сложно. Большое количество относительно маломощных устройств может быть очень мощным вместе.

Одна из самых невинных теорий по значительной загрузке данных предполагала, что данные о стирке загружались в LG, чтобы она могла усовершенствовать свою LLM (Large Laundry Model — модель большой стирки, по аналогии с большой языковой моделью). Компания пыталась сделать это, чтобы подготовиться к запуску своей последней «комбинированной стирально-сушильной машины с искусственным интеллектом» на выставке CES, пошутил Джонни.

Проблема с роутером Asus?

Еще одной относительно безобидной причиной вероятного большого объема загрузок может быть ошибка в прошивке роутера Asus. В следующем сообщении через день после своего первого твита Джонни отметил «неточность в инструменте роутера ASUS» по использованию данных Apple iMessage (но не настолько же). Другие пользователи умных стиральных машин LG показали использование данных устройства по интерфейсам своих роутеров. Оказалось, что эти устройства обычно используют менее 1 МБ в день.

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Реальная опасность взлома подключенных устройств

Хотя твиты Джонни были относительно безмятежными, взлом разумных подключенных устройств может иметь серьезные последствия. Что может произойти, если злоумышленники завладеют, например, медицинскими или промышленными устройствами Интернета?

Примером может служить история о подключенных к сети гайковертах Bosch, которые используются на заводах по всему миру и имеют множество уязвимостей. Исследователи подчеркнули, что беспроводные промышленные гайковерты могут быть поражены эксплойтами или программами-требователями, что чревато массовым отключением гайковертов. Они даже могут быть тайно настроены таким образом, чтобы создавать опасность для пользователей путем применения неправильного момента затяжки.