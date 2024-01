Стиральная машина LG отправляла по 3,66 ГБ данных ежедневно. За это ее отключили от Wi-Fi

Владелец стиральной машины LG под ником Johnie спросил у Twitter, почему его «умное» домашнее устройство загружает в среднем 3,66 ГБ данных в день. Обеспокоенный интернет-зависимостью стиральной машины Johnie заставил устройство перезагрузиться и заблокировал его с помощью интерфейса своего роутера.

WTF! Why is my LG Washing Machine using 3.6GB of data/day? pic.twitter.com/xQqQicTqxI

— Johnie (@Johnie) January 9, 2024