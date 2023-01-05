Новый тренд на CES 2023: TWS-наушники с сенсорным экраном на кейсе. Технология представлена в моделях JBL Tour Pro 2 и HP Poly Voyager Free 60

Кейсы беспроводных наушников могут быть не только хранилищем и внешним аккумулятором. Компании JBL и HP сделали их удобным средством управления, снабдив небольшими сенсорными экранами. Дисплей отображает самую простую индикацию процессов и позволяет переключать треки или режимы работы.

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Еще до CES 2023 JBL анонсировала беспроводные наушники Tour Pro 2 с сенсорным экраном на кейсе для Европы, на выставке было сделано объявление о начале продаж в США. Заявленная стоимость $249,95 примерно равна американской цене AirPods Pro.

Сенсорный LED-экран на корпусе JBL Tour Pro 2 с диагональю 1,45 дюйма поможет быть полезным, чтобы пропустить воспроизводимый трек, включить или выключить ANC и даже просмотреть сообщения. Наушники работают до 10 часов от батареи с отключенным ANC или до 8 часов с включенным. В них встроено шесть микрофонов для лучшей слышимости во время совершения звонка. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3, но пока без LE – технологию добавят позже, обновлением.

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Наушники HP Voyager Free 60 Plus будут продаваться корпоративным пользователям. Базовая модель Voyager Free 60 поставляется с обычным зарядным кейсом, который добавляет 10 часов автономии в режиме разговора. Кейс модели Plus имеет сенсорный OLED-экран, который позволяет управлять воспроизведением музыки, громкостью и настройками, видеть состояние батареи, а также принимать или отклонять вызовы.

С помощью кейса можно управлять подключением к устройствам – наушники поддерживают многоточечное сопряжение и могут помнить до восьми подключений. Другие функции Voyager Free 60 Plus включают адаптивное активное шумоподавление с режимом прозрачности и технологию WindSmart для повышения четкости звонков. Присутствует поддержка AptX и управление касанием на самих наушниках. Они также имеют рейтинг защиты от пыли и влаги IP54.

HP обещает около восьми часов прослушивания с включенным ANC без помощи кейса. Он может заряжаться без проводов или по USB-C. Наушники снабжены кабелем USB-3,5 мм, который можно подключить для прослушивания музыки (без поддержки телефонных разговоров).

Идея функционального экрана на кейсах TWS-наушников напрашивается сама собой – управлять прослушиванием или разговором прикасаясь к самим наушникам не очень удобно. Кейс включает всё, что необходимо для размещения экрана: небольшие плоские поверхности и источник питания. В потенциале использование кейса для мониторинга и управления может сделать TWS-наушники более функциональным и самостоятельным устройством.

Источник: The Verge