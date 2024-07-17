Суд одобрил распродажу авто для Fisker — производителя электромобилей, который недавно подал заявление на банкротство.

По данным Bloomberg, всего 3300 автомобилей Fisker продадут компании по аренде авто American Lease LLC на общую сумму в $46,25 млн. Электромобили в «хорошем рабочем состоянии» оценили в $16 500, тогда как поврежденные транспортные средства в $2 500 (отметим, что цена на новый флагман Fisker Ocean в прошлом году достигала $70 000 и некоторые клиенты его таки приобрели).

Эта сделка знаменует собой символический конец для производителя электромобилей, который рекламировал свои транспортные средства как «будущее чистой мобильности», но затем испытал задержки в производстве и поставке, которые помешали развертыванию его флагманского внедорожника и в конечном итоге привели к заявлению о банкротстве.

Согласно предложенному соглашению с American Lease LLC, Fisker не обязана соблюдать гарантии на ремонт или обслуживание (относительно того, как и, будут ли обслуживать текущих владельцев авто Fisker, информации нет).

Fisker также предоставит American Lease «все соответствующие исходные коды или другие операционные элементы программного обеспечения, а также имеющиеся разработки, которые могут понадобиться для обеспечения работоспособности авто».

Электромобиль Ocean, вышедший на рынок в прошлом году (продажи стартовали 23 июня 2023 года), вызвал немало критики среди владельцев. Пользователи сообщали о ряде программных и механических проблем. В самой компании наблюдались проблемы с обслуживанием клиентов. В конце концов, Fisker смогла реализовать лишь несколько тысяч автомобилей. Их сборкой занимался контрактный производитель Magna.

Fisker пыталась остаться на плаву с помощью нескольких раундов увольнений и других мер по сокращению расходов. Также компания изменила свою бизнес-модель. В начале года Fisker отказалась от продаж напрямую клиентам — системы, которую популяризировала Tesla — и вместо этого попыталась сотрудничать с известными дилерами. В конце концов, усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти компанию.

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