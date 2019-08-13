Обнаружена самая большая на сегодняшний день чёрная дыра





Астрономы из Института Макса Планка обнаружили самую большую чёрную дыру из ныне наблюдаемых, находящуюся в центре сверхгигантской галактики Holmberg 15A, которая расположена на расстоянии около 700 млн световых лет от Земли.

Объект получил название Holm 15A. Его масса в 40 млрд раз превышает массу Солнца и в 10 тыс. раз массу чёрной дыры, что находится в центре нашей галактики. Команда учёных под руководством Киануша Мергана (Kianusch Mehrgan) обнаружила чёрную дыру, используя данные Very Large Telescope, комплекса из восьми телескопов, объединённых в одну систему. Дополнительные данные из обсерватории в Чили помогли им составить детальную карту строения Holm 15A и провести моделирование для понимания процесса формирования галактики и её необычно слабого центра.

Оказалось, что чёрная дыра настолько большая и мощная (радиус её горизонта событий составляет около 790 астрономических единиц), что она либо поглотила ближайшие звёзды, либо отбросила их к краю галактики. Holm 15A – не рекордсмен, в квазаре TON 618 есть массивная чёрная дыра, масса которой предварительно в 66 млрд раз превышает массу Солнца, но по размерам Holm 15A нет равных. Это открытие может значительно расширить понимание человечеством масштабов Вселенной, не говоря уже о таких основах, как образование галактик.

Источник: Engadget