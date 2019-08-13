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Обнаружена самая большая на сегодняшний день чёрная дыра

Обнаружена самая большая на сегодняшний день чёрная дыра

Обнаружена самая большая на сегодняшний день чёрная дыра


Астрономы из Института Макса Планка обнаружили самую большую чёрную дыру из ныне наблюдаемых, находящуюся в центре сверхгигантской галактики Holmberg 15A, которая расположена на расстоянии около 700 млн световых лет от Земли.

Объект получил название Holm 15A. Его масса в 40 млрд раз превышает массу Солнца и в 10 тыс. раз массу чёрной дыры, что находится в центре нашей галактики. Команда учёных под руководством Киануша Мергана (Kianusch Mehrgan) обнаружила чёрную дыру, используя данные Very Large Telescope, комплекса из восьми телескопов, объединённых в одну систему. Дополнительные данные из обсерватории в Чили помогли им составить детальную карту строения Holm 15A и провести моделирование для понимания процесса формирования галактики и её необычно слабого центра.

Оказалось, что чёрная дыра настолько большая и мощная (радиус её горизонта событий составляет около 790 астрономических единиц), что она либо поглотила ближайшие звёзды, либо отбросила их к краю галактики. Holm 15A – не рекордсмен, в квазаре TON 618 есть массивная чёрная дыра, масса которой предварительно в 66 млрд раз превышает массу Солнца, но по размерам Holm 15A нет равных. Это открытие может значительно расширить понимание человечеством масштабов Вселенной, не говоря уже о таких основах, как образование галактик.

Источник: Engadget

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