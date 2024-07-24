Обнаружит лазеры и дроны — Британия тестирует индивидуальные цифровые комплексы для солдат

Британская армия собирается испытать портативные средства для управления дронами и обнаружения лазеров. 2-й батальон королевского полка, базирующийся в Лестершире, испытает технологии, чтобы оценить их полезность и освоить устройства.

«Целью испытаний является интеграция имеющейся технологии в портативную технику для солдат, чтобы улучшить осведомленность на поле боя и способствовать более быстрому принятию тактических решений», — говорится в пресс-релизе министерства обороны.

В частности будут тестироваться системы предупреждения, когда лазеры наведены на военных. Технология способна выявить длину волны входящего лазера. Военный получает предупреждение, которое позволяет ему принять меры и избежать возможного поражения.

Другая технология позволяет включает устройства, которые носятся на теле, и, непосредственно управляют дронами. Также средства включают систему теплового обнаружения беспилотника, лазерный дальномер, усовершенствованную цифровую дневную и ночную оптику и сетчатую беспроводную сеть, ретрансляторами которой выступают солдатские шлемы. Цифровая система стандартизирована и предлагает персонализированный контроль, который можно настроить для каждой конкретной миссии. Система оповещения распознает друга или врага и содержит электронный маяк, который помогает идентифицировать солдата. В составе системы — концентратор, ее «мозг», а также интегрированный источник питания. Набор для военных также будет включать наземные датчики для обнаружения движения.

Испытания, проведенное Лабораторией оборонных наук и технологий (DSTL), демонстрирует, что даже незначительные изменения в тактике пехоты с помощью перечисленных систем могут значительно улучшить оперативные результаты. Министерство обороны объясняет, что это поможет британским войскам лучше понимать своего врага, позволяя им принимать решения и действовать быстро.

Ученые DSTL проводят исследования в рамках программы Future Integrated Dismounted Soldier Vision (FIDSV), чтобы исследовать, как новое поколение технологии «цифрового подключения солдата» может повысить возможности и операционное преимущество.

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Источник: Interesting Engineering

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