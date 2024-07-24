Новости Military Tech 24.07.2024 в 16:36 comment views icon

Обнаружит лазеры и дроны — Британия тестирует индивидуальные цифровые комплексы для солдат

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Обнаружит лазеры и дроны — Британия тестирует индивидуальные цифровые комплексы для солдат

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Британская армия собирается испытать портативные средства для управления дронами и обнаружения лазеров. 2-й батальон королевского полка, базирующийся в Лестершире, испытает технологии, чтобы оценить их полезность и освоить устройства.

«Целью испытаний является интеграция имеющейся технологии в портативную технику для солдат, чтобы улучшить осведомленность на поле боя и способствовать более быстрому принятию тактических решений», — говорится в пресс-релизе министерства обороны.

В частности будут тестироваться системы предупреждения, когда лазеры наведены на военных. Технология способна выявить длину волны входящего лазера. Военный получает предупреждение, которое позволяет ему принять меры и избежать возможного поражения.

Другая технология позволяет включает устройства, которые носятся на теле, и, непосредственно управляют дронами. Также средства включают систему теплового обнаружения беспилотника, лазерный дальномер, усовершенствованную цифровую дневную и ночную оптику и сетчатую беспроводную сеть, ретрансляторами которой выступают солдатские шлемы. Цифровая система стандартизирована и предлагает персонализированный контроль, который можно настроить для каждой конкретной миссии. Система оповещения распознает друга или врага и содержит электронный маяк, который помогает идентифицировать солдата. В составе системы — концентратор, ее «мозг», а также интегрированный источник питания. Набор для военных также будет включать наземные датчики для обнаружения движения.

Испытания, проведенное Лабораторией оборонных наук и технологий (DSTL), демонстрирует, что даже незначительные изменения в тактике пехоты с помощью перечисленных систем могут значительно улучшить оперативные результаты. Министерство обороны объясняет, что это поможет британским войскам лучше понимать своего врага, позволяя им принимать решения и действовать быстро.

Ученые DSTL проводят исследования в рамках программы Future Integrated Dismounted Soldier Vision (FIDSV), чтобы исследовать, как новое поколение технологии «цифрового подключения солдата» может повысить возможности и операционное преимущество.

Шлем Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 делает истребитель F-35 «прозрачным» для пилота

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy.
Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця.
Приєднатися

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить