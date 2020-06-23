Обновление прошивки AirPods принесёт автоматическое переключение между источниками звука и функцию объёмного звучания Spatial Audio





Во время проведения конференции WWDC 2020 компания Apple рассказала о новых функциях в беспроводных наушниках AirPods.

Одним из новшеств является автоматическое переключение между устройствами. При этом в качестве устройства ввода будет выбираться то устройство Apple, которое в настоящий момент используется для доступа к учётной записи iCloud. Например, если пользователь прослушивал музыку через iPhone, а затем начал смотреть видео на ноутбуке, то наушники автоматически переключатся на новый источник звука. А если после этого пользователю поступит телефонный звонок на iPhone, наушники автоматически отключатся от ноутбука и снова подключатся к смартфону. Данная функция появится в моделях AirPods Pro, AirPods второго поколения, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro. Она станет доступной вместе с выходом новой версии прошивки, однако пока не уточняется, когда появится общедоступное обновление.

Ещё одним нововведением стала функция Spatial Audio, но она будет доступна только владельцам AirPods Pro. Она позволит воспроизводить объёмный пространственный звук, эмитирующий «впечатления от кинотеатра». При этом звук постоянно подстраивается в зависимости от положения головы пользователя по отношению к используемому устройству.

Кроме того, Apple добавила поддержку функции разделения аудио потока для устройств Apple TV. Благодаря этому двое пользователей смогут смотреть фильм одновременно. Наконец, в iOS 14 появится поддержка уведомлений о состоянии батареи. Благодаря этому пользователи будут более осведомлёнными о том, когда следует заряжать наушники.

Источник: The Verge