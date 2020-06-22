Apple представила iOS 14 — с виджетами на домашнем экране, умной сортировкой приложений по категориям и функцией быстрых действий App Clips





Первый и самый ожидаемый анонс сегодняшней презентации Apple в рамках WWDC 2020 — операционная система iOS 14. Называется следующая ключевая версия мобильной ОС Apple именно так — iOS 14. Появившиеся накануне слухи о переименовании в iPhone OS оказались выдумкой, а вот все остальное, что мы успели узнать с момента крупной утечки iOS 14 в марте оказалось правдой. Нововведений достаточно много, так что просто резюмируем самые главные новшества.

Самое главное изменение в iOS за последние пару лет — полноценные настраиваемые виджеты на домашнем экране, как в Android, хотя пользователи в соцсетях не могут избавиться от ассоциаций с виджетами из Windows Mobile (2). На рабочем столе виджеты показываются рядом с папками и иконками приложений. Появился специальный каталог «галерея виджетов», откуда пользователи могут легко добавлять и настраивать виджеты (менять размеры тоже можно). Также имеется новый виджет Smart Stack, который автоматически подбирает подходящие приложения в зависимости от времени суток.

В iOS 14 появится специальная библиотека приложений App Library с функцией автоматической сортировки приложений по папкам и каталогам. Также появится новый вид главного экрана, позволяющий отображать приложения не сеткой, а списком. Еще теперь можно будет скрывать «лишние» домашние экраны с приложениями. В целом функциональность очень похожа на стандартный органайзер Android, но с некоторыми дополнительными умными функциями группировки — например, она автоматически собирает игры Apple Arcade в один набор

Еще одно новшество — общесистемная поддержка режима картинка в картинке для одновременного воспроизведения видео и запуска приложений. По аналогии с MacOS, окошко видеоплеера будет отображаться поверх над приложениями, его можно увеличить или уменьшить в размерах или вообще свернуть в сторону экрана, чтобы продолжить воспроизведение в фоновом режиме.

Siri получила крупное обновление в iOS 14: она больше не занимает весь экран — после запуска ассистента появляется лишь небольшая анимированная иконка, которая отображается поверх основного интерфейса. Кроме того, одновременно с редизайном разработчики существенно расширили функциональные возможности: теперь Siri может отправлять аудиосообщения в дополнение к только что продиктованным сообщениям.

В iOS 14 появилось новое приложение для переводов Apple Translate с поддержкой синхронного перевода. На старте оно будет поддерживать 11 языков, включая русский.

Стандартное приложение «Сообщения» получило функциональное обновление: теперь можно будет закреплять важные переписки в верхней части приложения. Еще Apple добавила 20 новых причесок и маски для лица в мемодзи, а также ветвления в групповых чатах и возможность упоминать собеседников.

Приложение «Карты» тоже получило обновление — там появятся интересные места, гайды по городам от таких компаний, как Zagat или AllTrails, и веломаршруты (на старте только в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, заливе Сан-Франциско, Шанхае и Пекине). Также заявлена новая функция EV Routing, которая будет отслеживать текущий заряд электромобиля, учитывая возвышения и погоду, а также строить маршруты к совместимым зарядным станциям. На данный момент известно, что Apple сотрудничает в этом вопросе с BMW и Ford, но пока никаких конкретных моделей автомобилей, поддерживающих эту функцию, объявлено не было.

Приложение CarPlay получило поддержку пользовательских обоев и новых категорий приложений: приложения для парковки, зарядные устройства для электромобилей и приложения для быстрого питания. Новая функция CarKey на базе NFC позволит использовать iPhone в качестве электронного ключа для открытия автомобиля. Первыми ее получат автомобили 2021 BMW 5 Series. К слову, эта же функциональность появится и в iOS 13. Сгенерированные ключи NFC будут хранятся в безопасном хранилище Apple Secure Enclave, их можно будет передавать другим доверенным пользователям iOS, предоставляя им временный доступ к транспортному средству.

Новая функция App Clips — это отдельные функциональные части приложений в виде карточек, которые быстро запускаются без необходимости полной установки приложения целиком. То есть, это свое рода аналог Android Slices. У того или иного приложения может быть несколько отдельных Clips — по одной на каждую функцию. Приведенные на презентации примерные сценарии включали доступ к приложению для парковки с помощью NFC или программе лояльности в кофейне. Специально для App Clips компания Apple разработала новый формат QR-кодов, который использует как визуальные коды, так и NFC для быстрого доступа к функции. Пока неясно, будет ли работать App Clips в Украине.

oh wow App Clips.. #WWDC20 this is awesome pic.twitter.com/s2LXMvZ7c1 — Paul Stamatiou 🏡 (@Stammy) June 22, 2020

Приложение Home также получило ряд новых возможностей, включая поддержку функции адаптивного освещения Adaptive Lighting, которая позволяет совместимым умным лампочкам регулировать цветовую температуру в течение дня, а также распознавание лиц для камер безопасности HomeKit.

Версия iOS 14 для разработчиков доступна с сегодняшнего дня, публичное бета-тестирование стартует в следующем месяца, а финальная версия выйдет осенью вместе с новыми iPhone. Она будет работать на iPhone 6S и более новых моделях. То есть, на всех устройствах, на которых работает iOS 13.

Источник: Apple