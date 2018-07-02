Обновленный стилус S Pen смартфона Samsung Galaxy Note9 можно будет использовать в управлении камерой, музыкой и даже в играх

Практически все последние утечки относительно нового смартфона Samsung Galaxy Note9 указывают на то, что главные изменения коснутся стилуса S Pen, которого ждет крупнейшее за всю историю обновление. Собственно, недавнее приглашение на презентацию смартфона 9 августа, явное тому подтверждение. Хорошо зарекомендовавший себя китайский инсайдер под ником Ice Universe поделился свежими подробностями о грядущем обновлении S Pen.

Инсайдер подтверждает ранние слухи о том, что новый S Pen оснастят алкотестером беспроводным интерфейсом Bluetooth. Благодаря этому беспроводному интерфейсу, с которым, как известно, «все становится лучше» существенно расширится функциональность аксессуара. Как сообщается, вдобавок ко всему остальному его можно будет использовать для управления камерой, музыкой и даже в играх. Правда, за какие конкретно игровые функции будет отвечать стилус, пока не сообщается.

Добавим к этому более ранние сообщения касательно функции быстрой разблокировки смартфона посредством стилуса. Также отметим, что производитель пока не подтвердил официально ни одну из приписываемых возможностей обновленного S Pen. Впрочем, до 9 августа времени еще более, чем достаточно.

Источник: Ice Universe