Обновленный премиальный ридер Kindle Oasis позволяет регулировать цветовую температуру экрана в зависимости от времени суток





Компания Amazon продолжает обновлять ассортимент электронных книг Kindle. После средней Kindle Paperwhite и доступной Kindle пришла очередь премиальной Kindle Oasis.

Главное нововведение — возможность регулировки цветовой температуры экрана, впервые в линейке читалок Amazon. Функция позволяет менять цветовой тон от холодного к теплому. Он будет полезна как пользователям, которые обычно читают в ночное время перед сном, так и читателям, что предпочитают более естественный белый цвет обычной бумаги. Регулировать температуру экрана можно как вручную, так и автоматически в зависимости от времени суток.

Эта новая функция позволит Amazon выделить Kindle Oasis на фоне вышеупомянутой модели Kindle Paperwhite и восстановить паритет с конкурирующей моделью Kobo, которая уже предлагает аналогичную функцию регулировки цветовой температуры.

Среди других улучшений производитель заявляет «следующее поколение технологии e-Ink для быстрого перелистывания страниц». Но никаких подробностей Amazon не приводит, так что неясно, в чем конкретно ее преимущества по сравнению с моделью Kindle Oasis 2017 года.

В остальном третьем поколение ридера Kindle Oasis практически не отличается от старой модели, что в большей степени хорошо, учитывая, что Oasis второго поколения был отличным устройством. Это означает, что новинка предлагает тот же 7-дюймовый дисплей e-Ink с плотностью пикселей 300 PPI, удобную конструкцию для удерживания и управления одной рукой, влагозащищенный корпус и поддержку аудиокниг Audible, которые можно слушать через беспроводные наушники или колонку. Единственно, что расстраивает — это устаревший разъем Micro USB. Почему Amazon так противится переходу на современный USB-C сказать сложно.

Обновление Kindle Oasis никак не сказалось на ценах, что, безусловно, радует. Базовая версия с 8 ГБ флэш-памяти оценена в $250, а вариант с 32 ГБ флэш-памяти стоит чуть дороже — $280. Как всегда, это цены за версии, оснащенные только модулем Wi-Fi и с рекламой. Варианты без рекламы и с модулем сотовой связи 3G стоят дороже. Новинка уже доступна для предзаказа на сайте Amazon, а начало продаж запланировано на 24 июля.

Источник: Amazon