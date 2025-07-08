Китайцы создали лазерное оружие против комаров — 30 насекомых в секунду

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Китайская компания создала маломощный лазер для уничтожения комаров, выступающих переносчиками опасных инфекций.

По утверждениям разработчиков, созданное ими лазерное оружие способно убивать до 30 насекомых в секунду. Устройство получило название Photon Matrix и представляет первый прототип системы противомоскитной обороны. Эта система идентифицирует и нейтрализует комаров с помощью высокоточной технологии LiDAR.

Сейчас устройство размещено на краудфандинговой платформе Indiegogo. По словам одного из первых инвесторов, Джима Вонга из Чанчжоу, лазерное оружие не представляет опасности для людей и домашних животных и безопасно для использования, как в помещении, так и на свежем воздухе.

Комары причастны к миллионам случаев различных заболеваний по всему миру, включая распространение малярии, лихорадки денге, энцефалита и других. Поэтому создание лазерного оружия против опасных насекомых выглядит очень перспективно.

Согласно информации на сайте Indiegogo, базовая версия Photon Matrix имеет водонепроницаемую конструкцию и легко устанавливается. Устройство может питаться от обычного аккумулятора или от портативной зарядной станции.

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Обычная версия способна уничтожать комаров в радиусе 3 метров вокруг себя. Радиус действия pro-версии увеличен до 6 метров Как базовая, так и профессиональная версии имеют угол сканирования 90 градусов.

Цена базовой версии составляет $468, а профессиональной — $668. В описании к устройству отмечается, что оно использует модуль обнаружения и определения дальности света (LiDAR) для определения расположения объектов вокруг себя. Преломленный LiDAR свет возвращается на устройство, которое вычисляет местонахождение комара и расстояние до него

По словам разработчиков, устройство способно обнаружить комара и определить направление его движения и размеры всего за три миллисекунды. После обнаружения второй лазерный луч направляется для уничтожения насекомого. Кроме этого устройство сканирует окружающую среду, выявляя людей и животных, и не будет направлять луч при малейшей вероятности попасть в кого-то из них.

Photon Matrix может обнаруживать объекты со скоростью движения до 1 метра в секунду. Поэтому мухи не станут мишенью, если не летят слишком медленно. Устройство все еще находится на стадии разработки, и компания рассчитывает отгрузить первые партии в октябре этого года, хотя основное производство планируется начать к марту 2026 года.

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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