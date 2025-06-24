Новый китайский дрон-комар будет шпионить совершенно незаметно

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Китайские исследователи из Национального университета оборонных технологий (NUDT) создали крошечный дрон, подобный комару, способный проводить разведку и незаметно шпионить.

«Вот в моей руке робот, похожий на комара. Миниатюрные бионические роботы, подобные этому, особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя», — отмечает один из разработчиков, студент NUDT Лян Хэсян.

В современных войнах, таких как развязанная россией против Украины, и на Ближнем Востоке, дроны уже привели к революции. Их используют для нанесения ударов по вражеским позициям и объектам, а также для наблюдения в режиме реального времени. Относительно дешевые, коммерчески доступные квадракоптеры можно вооружить взрывчаткой, или установить на них камеры для наблюдения. Поскольку эта технология становится все более компактной, умной и автономной, дроны переписывают правила ведения боевых действий.

Однако новые крошечные китайские дроны, визуально похожие на комаров, могут стать новым этапом развития этих технологий. Они имитируют полет настоящих насекомых, имея два листовидных крыла, удерживающих их в воздухе. Они также способны приземляться с помощью тонких как человеческий волос ножек. Внутри корпуса передовые системы питания, миниатюрные датчики и электроника, управляющая дроном, и все размером не превышает монеты. Эти дроны способны шпионить, оставаясь незамеченными, однако миниатюрная конструкция ограничивает время их работы и доступный функционал.

Кто еще разрабатывает подобные дроны

В США и Норвегии также вкладывают значительные средства в разработку миниатюрных дронов. В частности, на вооружение НАТО уже поступил небольшой дрон размером с ладонь Black Hornet норвежского производства. Последняя модель, Black Hornet 4, отличается улучшенной дальностью, прочностью и шифрованием данных

ВВС США объявили о своей разработке БПЛА размером с насекомое в 2021 году. Однако с тех пор до сих пор все еще мало информации о ней. Между тем инженеры из Гарварда создали дрон RoboBee, который имитирует полет пчелы. Этот крошечный дрон способен зависать в воздухе, плавать под водой, а затем подниматься в воздух. Однако эта разработка не предназначена для использования в военных целях.

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Стоит ли беспокоиться из-за подобных разработок

Появление подобных миниатюрных дронов потенциально делает возможными неожиданные атаки с их участием с использованием взрывчатки или токсичных веществ. Современные программные возможности дронов позволяют им действовать полностью автономно, без участия человека.

В вымышленной вселенной Дюны рои самосовершенствующихся дронов едва не уничтожили целую цивилизацию. И это уже не фантастика в реальном мире на сегодняшний день. Учитывая это, такие разработки как китайский дрон-комар и подобные действительно могут вызвать нешуточное беспокойство.

Источник: South China Morning Post

Раздел Технологии выходит при поддержке

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