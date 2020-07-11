Spotify собрал треть всей выручки и треть платных подписок на рынке потоковых музыкальных сервисов





Аналитики Counterpoint Research утверждают, что количество платных подписчиков различных музыкальных потоковых сервисов в первом квартале 2020 года достигло 394 млн, что соответствует росту в годовом выражении на 35%.

Аналитики считают, что внушительному росту рынка поспособствовала пандемия COVID-19, действующие во всем мире ограничения, обязывающие людей не выходить из дома без острой необходимости. Стриминговое время на интеллектуальных аудиоустройствах и телевизорах выросло, тогда как прослушивание музыки на Android Auto и Car Play сократились на фоне массового перехода на работу из дома и сокращения поездок в офисы.

С большим отрывом на рынке потоковых музыкальных сервисов продолжает лидировать Spotify, на долю которого пришлось 30% общего дохода отрасли и 33% дохода от платных подписок. У Apple Music эти показатели составляют 25% и 21% соответственно, а замыкает тройку лидеров Amazon с долей в 12% от общего дохода платных подписок. Также в список лидеров попали YouTube Music и Pandora.

В отчете Counterpoint Research также говорится, что ежемесячно активные пользователи все чаще покупают премиум-подписки. В годовом выражении число покупок платных подписок увеличилось на 35%, тогда как ежемесячная аудитория выросла только на 20%.

В 2019 году количество платных подписчиков различных музыкальных потоковых сервисов преодолело рубеж в 350 миллионов человек, и платформы сосредоточились на создании эксклюзивного контента с подкастами, чтобы разнообразить контент и обеспечить конкурирующее преимущество в 2020 году. Среди других факторов роста аналитики выделяют рекламные предложения, такие как бесплатные пробные версии и снижение цен на подписку на развивающихся рынках, а также растущий интерес к подкастам.

Рост Spotify в первую очередь обусловлен высокими показателями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Например, на таком ключевом рынке, как Индия, Spotify сильно снизил стоимость годовой подписки. Также появилась новая услуга — Spotify Kids. Apple Music в рамках очередного расширения географии добавил на карту покрытия 52 новых страны, предложив бесплатную подписку на шесть месяцев, и Apple постоянно добавляет новые функции на своей платформе.

Сейчас все указывает на то, что в этом году Spotify официально запустится в Украине, причем это может произойти уже на следующей неделе, 15 июля.

Источник: Counterpoint Research