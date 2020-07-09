Spotify в Украине — ожидание закончилось?





В западных СМИ появились сообщения, что Spotify готовится к первому крупному расширению географии с февраля 2019 года, когда популярнейший шведский сервис потокового вещания музыки и подкастов начал работу в Индии. И есть большая вероятность того, что в рамках этого расширения состоится долгожданный запуск Spotify в Украине.

8 июля издания Music Business Worldwide и Variety независимо друг от друга опубликовали информацию о том, что сервис заработает в России с 15 июля. Оба указали, что в РФ партнером музыкального сервиса выступит мобильный оператор МТС. Одновременно стало известно, что Spotify зарегистрировался в минской налоговой. Есть и другие свидетельства, указывающие на скорый запуск Spotify в Беларуси и России — в описании приложения Spotify в App Store появилась информация на русском, а на сайте появился белорусский регион локализации. Учитывая, что, готовясь к расширению, Spotify обычно получает права на целый регион, вполне логично предположить, что в этот раз сервис заработает и в Украине.

В пользу этого предположения есть и другие свидетельства. Например, 30 июня в Spotify ненадолго появилась возможность выбрать Украину в списке стран присутствия сервиса. Также здесь уместно вспомнить о домене spotify.ua, зарегистрированном в 2019 году. То есть, вероятность того, что 15 июля Spotify заработает и в Украине, достаточно высока.