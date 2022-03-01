Офіційно: Інформація про те, що Huawei допомагає Росії запобігати кібератакам, не відповідає дійсності
Компанія Huawei зазначила, що нині ширяться повідомлення про те, що Huawei активно допомагає Росії запобігати кібератакам. Компанія офіційно заявила, що ця інформація не відповідає дійсності, а її автор не робив запит щодо роз’яснення до нашої компанії.
«Україна страждає від жорсткої війни, і як компанія, що працює тут понад 20 років, ми співчуваємо масштабам катастрофи та втратам, яких зазнав український народ.
У цей непростий час ми виконуємо свої зобов’язання перед клієнтами та працюємо з українськими операторами для нормального функціонування мережі. Наші 50 мережевих інженерів забезпечують стабільну роботу мережі віддалено та продовжують допомагати операторам налагоджувати роботу нових сайтів. Також ми плануємо безкоштовно надати мережеве обладнання, яке допоможе запобігти перевантаженню мережі через наплив користувачів у західному регіоні.
Ми робимо все можливе, щоб допомогти українцям подолати труднощі та постійно підтримувати якісний зв’язок із родиною та друзями.»
Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам. У компанії працюють понад 197 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі. В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.