Офіційно: Інформація про те, що Huawei допомагає Росії запобігати кібератакам, не відповідає дійсності

Компанія Huawei зазначила, що нині ширяться повідомлення про те, що Huawei активно допомагає Росії запобігати кібератакам. Компанія офіційно заявила, що ця інформація не відповідає дійсності, а її автор не робив запит щодо роз’яснення до нашої компанії.

«Україна страждає від жорсткої війни, і як компанія, що працює тут понад 20 років, ми співчуваємо масштабам катастрофи та втратам, яких зазнав український народ.

У цей непростий час ми виконуємо свої зобов’язання перед клієнтами та працюємо з українськими операторами для нормального функціонування мережі. Наші 50 мережевих інженерів забезпечують стабільну роботу мережі віддалено та продовжують допомагати операторам налагоджувати роботу нових сайтів. Також ми плануємо безкоштовно надати мережеве обладнання, яке допоможе запобігти перевантаженню мережі через наплив користувачів у західному регіоні.

Ми робимо все можливе, щоб допомогти українцям подолати труднощі та постійно підтримувати якісний зв’язок із родиною та друзями.»