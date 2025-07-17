Огромные реки Антарктиды: ученые воссоздали вид континента без льда

Геофизики обнаружили древний ландшафт Антарктиды с огромными реками и широкими долинами, который последние 30 млн лет был погребен под толстым слоем льда.

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Древние реки образовали обширные равнины в период от 80 до 34 млн лет назад. Понимание того, как эти геологические формации образовались и как влияют на современный климат континента, может помочь ученым уточнить прогнозы относительно дальнейшего таяния ледникового щита.

«Мы давно были заинтригованы и озадачены фрагментами свидетельств существования «ровных» ландшафтов под Антарктическим ледяным щитом. Это исследование объединяет фрагменты данных, чтобы составить общую картину: как образовались эти древние поверхности, какова их роль в определении современного движения льда и каково их возможное влияние на эволюцию Восточно-Антарктического ледяного щита в условиях глобального потепления», — объясняет соавтор исследования, геофизик из Ньюкаслского университета Нил Росс.

Если Восточно-Антарктический ледяной щит полностью растает, уровень мирового океана может подняться более чем на 50 м. Однако для точного прогнозирования объемов льда, который может растаять, ученым необходимо знать, как эти процессы происходили в прошлом. В рамках нового исследования британские ученые использовали радиолокационные данные из четырех предыдущих исследований для создания карты рельефа под слоем льда.

«Когда мы изучали радиолокационные изображения подледного рельефа в этом регионе, эти удивительно ровные поверхности начали появляться практически везде, куда бы мы ни посмотрели. Обнаруженные нами уровни поверхности сохранились относительно нетронутыми в течение более 30 млн лет, что свидетельствует о том, что части ледяного покрова сохранили ландшафт, а не разрушили его», — отметил соавтор исследования, геофизик из Даремского университета, Гай Паксман.

Эти равнины, содержащие также глубокие впадины, покрывали побережье Восточной Антарктиды на расстояние до 3,5 тыс. км. Вероятно, они образовались до появления Восточно-антарктического ледникового щита, однако после разрушения суперконтинента Гондвана.

На этих равнинных поверхностях антарктический лёд движется очень медленно. Однако в желобах между ними лед движется значительно быстрее. Талая вода, возможно, образовала эти желоба, протекая через естественные углубления в процессе расширения Восточно-Антарктического ледникового щита миллионы лет назад.

Медленное движение льда по плоским поверхностям может позволить регулировать таяние льда на континенте. Дальнейшие исследования, такие как получение и анализ образцов горных пород из-подо льда, позволят уточнить прогнозы будущей потери льда и повышения уровня моря.

Результаты исследования опубликованы в Nature Geoscience

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Источник: LiveScience