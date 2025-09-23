Новости Наука и космос 23.09.2025 comment views icon

Онкология молодеет: количество больных раком до 50 лет растет с 1990-х

Онкологія молодшає: кількість хворих на рак до 50 років зростає з 1990-х

Исследования американских онкологов показывают, что у тех, кто родился после 1990 года, постоянно повышается риск развития 17 отдельных видов рака.

В период с 1990 по 2019 год количество случаев раннего рака во всем мире выросло на 79%, а смертность от него подскочила на 28%. Исследование, опубликованное в журнале Lancet Public Health, показало, что у людей, рожденных после 1990 года, постоянно растет риск развития по меньшей мере 17 различных видов рака, особенно рака тонкого кишечника и поджелудочной железы.

«У людей, рожденных после 1980-х годов, риск диагностирования рака прямой кишки в четыре раза выше, чем у тех, кто родился около 1950 года», — отмечает эпидемиолог рака из Американского онкологического общества Хэна Сон. 

В случае сохранения текущей тенденции, к 2030 году количество случаев онкозаболеваний в молодом возрасте по всему миру увеличится на 31%, а смертность — на 21%. Так называемые «миллениалы» и «зумеры», люди родившиеся после 2000-2010 годов, будут подвергаться непропорционально высокому риску развития онкозаболеваний на протяжении всей своей жизни. 

Онкологія молодшає: кількість хворих на рак до 50 років зростає з 1990-х
Относительное изменение числа случаев заболеваемости, смертности и развития ранних форм рака с 1990 по 2019 г. среди 204 стран и территорий/bmjoncology

Как объясняет гастроэнтеролог из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга Андреа Черчек, чем больше данных собирают исследователи, тем яснее они понимают, что тенденция к «омоложению» онкозаболеваний отнюдь не случайность. Более тщательный скрининг не может дать ответ, почему так происходит. 

По мнению исследователей, одними из ключевых факторов может быть экология в сочетании с изменениями образа жизни. Исследователи рассматривают несколько версий, однако ни одна из них не объясняет имеющийся всплеск заболеваемости. Данные указывают на совокупность факторов, которые способствуют росту количества онкозаболеваний среди молодежи. Ученые отмечают, что любовь жителей западных стран к потреблению продуктов с высокой степенью обработки, значительным содержанием сахара, а также красного мяса — одна из наиболее вероятных причин.

«Чем больше обработанных компонентов в западной диете, тем выше риск раннего развития колоректального рака. Но исследования показывают, что эта связь имеет сложный характер. Ожирение может быть частью общей картины, но не ее причиной», — объясняет онколог Алок Корана из Кливлендской клиники. 

Среди других причин также рассматривается стремительное распространение и накопление микропластика, как в окружающей среде, так и в организме людей и продуктах, которые они потребляют. По словам хирурга-колоректолога из Университета Отаго Фрэнка Фризела, в настоящее время причинно-следственная связь между микропластиком и развитием онкозаболеваний в молодом возрасте еще не доказана, однако динамика роста использования пластика пугает и совпадает с ростом числа случаев рака у детей. 

Онкологія молодшає: кількість хворих на рак до 50 років зростає з 1990-х
Совокупное процентное изменение показателей заболеваемости раком на 100 тыс. человек с 1975 года по возрастным группам/ National Cancer Institute

Колоректальный рак, который сейчас занимает второе место по количеству смертей среди американских женщин моложе 50 лет и первое место — по количеству смертей среди мужчин, может быть связан с изменениями в составе кишечной микрофлоры. Исследование, проведенное в 2024 году, связало раннее воздействие колибактина, токсина, вырабатываемого некоторыми видами кишечной палочки, с генетическими мутациями, которые часто наблюдаются у молодых пациентов с колоректальным раком.

Однако влияние колибактина объясняет лишь часть случаев. По мнению ряда ученых, наблюдаемая ими тенденция в развитии колоректального и других видов рака — это не просто случайность, а классический эффект когорты рождения. На протяжении большей части 20-го века колоректальный рак выявляли преимущественно у людей в возрасте от 60-70 лет. Однако для рожденных после 1950-х годов все изменилось. Окружающая среда, в которой они выросли — питание, химические вещества, повседневные привычки — похоже, ускорили темпы развития болезни.

При этом очень часто колоректальный рак на начальных стадиях протекает без симптомов, или диагностируется как другие нарушения. Опрос, проведенный в США среди почти 900 людей с ранним колоректальным раком, показал, что 54% из них сначала сообщили о чем-то другом, обычно о геморрое. Более трети из них посетили трех или более врачей, прежде чем узнали правду.

Некоторые ученые теперь считают, что опухоли, возникающие на ранней стадии, могут расти быстрее, чем типичные раковые клетки, развиваясь за 1-2 года вместо обычных 5-15. Несмотря на мрачную статистику, есть и хорошая новость: общая смертность от рака продолжает снижаться благодаря более качественному лечению и ранней диагностике среди пожилых людей.

Источник: ZMEScience

