Ookla: Vodafone потеснил Киевстар и стал новым лидером по скорости мобильного интернета в Киеве и всей Украине

«Vodafone Украина» потеснила «Киевстар» и вышла в лидеры по скорости мобильного интернета в Украине в 3-4 кварталах 2023 года, свидетельствует обновленный рейтинг Speed Score от Ookla (разработчик Speedtest).

У кого самый быстрый мобильный интернет — Киевстар, Vodafone Украина или lifecell

Последний раз рейтинг обновлялся еще до войны в 3-4 кварталах 2021 года — тогда лучшим по скорости мобильного интернета и покрытию специалисты признали «Киевстар». В новом исследовании специалисты Ookla проанализировали почти 800 тыс. (765 993) отдельных тестов, проведенных абонентами с помощью Speedtest в течение 3-4 квартала 2023 года. Стоит заметить, что наибольшая доля замеров пришлась на «Киевстар» — 361,4 тыс. против 221,6 тыс. у Vodafone, что потенциально могло повлиять на общие результаты. С другой стороны, это очень обобщенный рейтинг, как и все остальные (давайте уже ваши «бородатые» шутки про «среднюю температуру по палате» — знаем, вам очень хочется).

По итогам лидером нового рейтинга Speed Score стала Vodafone с рейтингом 33,33 и показателями 29,32 Мбит/с на загрузку (Download) и 11,87 Мбит/с на передачу (Upload). Второе место за «Киевстар», а lifecell финишировал третьим. Интересно, что первая пятерка смартфонов по количеству проведенных тестов представлена iPhone, что полностью совпадает с нашим недавним большим анализом «Что с рынком смартфонов в Украине».

Если прямо сравнивать значения средней скорости (загрузка/выгрузка) и задержки в прохождении сигнала, то имеем следующее:

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● Vodafone Украина: 29,32 Мбит/с (download), 11,87 Мбит/с (upload), 32 мс (latency);

● Киевстар: 23,08 Мбит/с (download), 11,86 Мбит/с (upload), 31 мс (latency);

● lifecell: 22,94 Мбит/с (download), 7,98 Мбит/с (upload), 36 мс (latency);

В исследовании также есть отдельные региональные рейтинги для Киева и двух областей — Львовской и Днепропетровской областей. Как можно увидеть на картинке ниже, лидером во всех трех также является Vodafone.

Кратко о методике измерения Speed Score

Speed Score — индекс скорости загрузки (80% общего балла) и выгрузки данных (20%) в сети каждого провайдера. Для анализа специалисты Ookla используют результаты тестов измерения скорости в сетях операторов, причем именно «современных устройств», которые поддерживают актуальные технологии и способны подключаться к самым быстрым сетям (читай: 4G). Ookla использует специальную шкалу с процентилями, выбирая скорости на уровнях 10%, 50% (медиана) и 90% для оценки минимальной, средней и максимальной скоростей. Далее рассчитывается средневзвешенное значение по формуле 1:8:1, где наибольший вес уделяется медиане, чтобы воспроизвести наиболее типичный опыт абонентов сети. Больше деталей по методологии индекса (кому интересно) — на сайте Speedtest.

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