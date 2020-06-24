Opel официально представил серийный электрокроссовер Opel Mokka с новым дизайном, мощностью 100 кВт, батареей на 50 кВтч и запасом хода 320 км (WLTP)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Opel официально представила обновленный кроссовер Opel Mokka второго поколения, который будет доступен в версиях с ДВС и электромотором.

Второе поколение Opel Mokka создано на новой версии платформы CMP (Common Modular Platform), которая является мультифункциональной – т.е. допускает использование различных типов силовых установок, включая электрический привод с аккумулятором и двигатели внутреннего сгорания

Впервые в истории Opel, новинка Mokka будет изначально доступна в полностью электрической версии – с начала производства модели. Электромотор предлагает максимальную мощность в 100 кВт (136 л.с.) и крутящий момент 260 Нм.

Водитель может выбрать один из трех режимов движения («Нормальный», «Эко», «Спорт») для достижения оптимального баланса, наибольшего запаса хода или динамичного характера соответственно. Максимальная скорость ограниченна электроникой на отметке 150 км/ч (для сохранения оптимального запаса хода).

Благодаря аккумулятору емкостью 50 кВтч, электромобиль Opel Mokka-e предлагает запас хода до 322 километров (по циклу WLTP) в «Нормальном» режиме движения. При этом режим «Эко» поможет проехать даже больше путем снижения расхода энергии на второстепенные системы и активации особо бережливых настроек для силового агрегата.

Функция быстрой зарядки с использованием постоянного тока (DC) мощностью 100 кВт позволяет зарядить аккумулятор до 80% от его номинальной емкости за 30 минут. Кроме того, электромобиль Opel Mokka-e оснащается встроенным зарядным устройством для работы с переменным током (АС) мощностью до 11 кВт: новинка может заряжаться от 1- или 3-фазного тока, обычного бытовой розетки или зарядной станции типа «Wallbox». На тяговый аккумулятор действует отдельная гарантия длительностью восемь лет.

Новинка стала первой моделью бренда, получившей новое оформление фронтальной части Opel Vizor и полностью цифровую панель приборов нового поколения Opel Pure Panel.

Крупный модуль Opel Vizor сочетает в себе все фирменные элементы, включая матричные светодиодные фары IntelliLux LED (14 элементов) и светодиодные дневные огни в виде молний, которые подчеркивают логотип-молнию «Opel Blitz». Передняя часть в стилистике Opel Vizor, разработанной командой дизайнеров во главе с Марком Адамсом, станет отличительной чертой всех новых моделей бренда в течение 2020-х годов.

Основу передней части салона задает горизонтальная панель, которая объединяет сразу два широкоформатных дисплея – перед водителем установлен 12-дюймовый экран, а второй 10-дюймовый дисплей расположен в центральной части салона. В тоже время, для сохранения интуитивно-понятного управления и чтобы не отвлекать внимание водителя, дизайнеры Opel сохранили реальные кнопки и физические органы управления для основных функций.

Модель получила адаптивный круиз-контроль ACC (Advanced Cruise Control) с функцией полной остановки и начала движения «Stop&Go». В результате электромобиль Opel Mokka-e может автоматически следовать за автомобилем впереди, не требуя каких-либо действий водителя по управлению педалями тормоза или акселератора. Активная система контроля рядности Active Lane Positioning позволяет автоматически удерживает автомобиль в центре своей полосы движения.

Все версии Opel Mokka в качестве стандартного оснащения получают светодиодную оптику спереди и сзади, электропривод стояночного тормоза, систему распознавания дорожных знаков. Также для новинки доступна камера заднего вида со 180-градусным панорамным обзором.

Новая линейка информационно-развлекательных систем объединяет онлайн-сервисы, а также поддерживает подключение смартфонов по протоколам Android Auto и Apple CarPlay. На выбор покупателю предложат мультимедийные системы Multimedia Radio или Multimedia Navi с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, а также система Multimedia Navi Pro с 10-дюймовым цветным сенсорным дисплеем HD-формата.

Электромобиль Opel Mokka второго поколения будет доступен для заказа в Европе с конца лета 2020 года, при этом первые поставки стартуют в начале 2021 года. Кроме электрической версии, для Opel Mokka будут доступны дизельные и бензиновые двигатели.

Источник: Opel