Oppo Reno5 K 5G получил Snapdragon 750G, 90 Гц экран и 65 Вт зарядку

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Компания Oppo анонсировала выпуск очередного смартфона, принадлежащего к линейке Reno5. Устройство выполнено в дизайне остальных моделей, но получило чуть более скромные характеристики. В основном это касается чипсета — в Reno5 K 5G установлен Snapdragon 750G, тогда как в старших версиях используются Snapdragon 765G/865 и MediaTek Dimensity 1000+.

Тем не менее, новинка оборудована Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Диагональ экрана — 6.43″, разрешение — Full HD+. Смартфон предлагается в двух конфигурациях: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Слот для карт памяти microSD отсутствует.

Блок камер предлагает пользователю четыре модуля: основной 64 Мп, 8 Мп ультраширик и два 2 Мп сенсора (макро и датчик глубины). За съемку селфи отвечает 32 Мп фронтальная камера.

Reno5 K 5G оснастили аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой 65 Вт проводной зарядки. Есть 3.5-мм аудиоразъем и порт USB-C, а сканер отпечатков пальцев интегрировали в дисплей. Работает смартфон под управлением ColorOS 11.1, основанной на Android 11.

В продажу Reno5 K 5G поступит 6 марта. Oppo пока не уточняет стоимость устройства.

Источник: gsmarena