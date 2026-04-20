Новости Устройства 20.04.2026

Камера больше не нужна? В OPPO Find X9 Ultra динамический диапазон в 16 шагов, RAW MAX и 6 фокусных расстояний

Вадим Карпусь

Камера більше непотрібна? В OPPO Find X9 Ultra динамічний діапазон в 16 кроків, RAW MAX та 6 фокусних відстаней

OPPO раскрыла ключевые характеристики камеры будущего флагмана OPPO Find X9 Ultra. Главный акцент компания сделала на обновленном режиме съемки Hasselblad Master Mode 2.0 с серьезными техническими апгрейдами.


Камерафон OPPO Find X9 Ultra

Смартфон OPPO Find X9 Ultra позиционируют как «камеру в кармане». И это не просто громкая фраза. Новый режим Master Mode поддерживает съемку в форматах RAW MAX и JPEG MAX сразу на шести фокусных расстояниях: 14 мм, 23 мм, 46 мм, 70 мм, 140 мм и 230 мм. Фактически это покрывает сценарии от ультраширокого угла до мощного зума.

Ключевая техническая фишка — динамический диапазон до 16 шагов экспозиции, чему могут позавидовать даже специализированные камеры. Это означает, что камера лучше сохраняет детали как в светлых, так и в темных участках кадра без потери качества.

OPPO добавила в камеру встроенные «пленочные» стили съемки. Фактически речь идет о фильтрах для тех, кто ностальгирует по старым добрым временам. Пользователь может сразу получить результат в стиле Portra, 800T, TX400 или широкоформатного XPAN — без редактирования после съемки.


Для тех, кто привык контролировать каждый параметр работы камеры, оставили ручные настройки. Дополнительно появились ИИ-пресеты: можно создавать собственные наборы параметров и сохранять до 20 вариантов для быстрого доступа.

OPPO также подтвердила конфигурацию камер:

  • Основная: 200 МП, сенсор Sony LYT-901 (1/1,12″, f/1.5, 23 мм)
  • Перископическая телефото 3x: 200 МП, OmniVision OV52A (1/1,28″, f/2.2, 70 мм)
  • Перископическая телефото 10x: 50 МП, Samsung ISOCELL JNL (1/2,75″, f/3.5, 230 мм)
  • Ультраширокоугольная: 50 МП, Sony LYT-600 (1/1,95″, f/2.0, 14 мм)

Такой набор покрывает практически все сценарии съемки для рядового пользователя — от пейзажей до дальнего зума.

Официальный анонс OPPO Find X9 Ultra состоится уже 21 апреля. Именно тогда раскроют окончательные характеристики флагманского смарфтона и его цену.

Итак, OPPO делает ставку не просто на «больше мегапикселей», а на широкий динамический диапазон, гибкость съемки и контроль. Если устройство действительно обеспечит высокое качество съемки, особенно в условиях слабого освещения, Find X9 Ultra может серьезно приблизить смартфоны к беззеркальным камерам.

Источник: notebookcheck

