Oppo Find X9s Pro выйдет на международные рынки — с внешним телеконвертером и батареей на 7000 mAh

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

На прошлой неделе Oppo объявила, что 21 апреля в Китае представит Find X9 Ultra и Find X9s Pro, подтвердив при этом, что Find X9 Ultra также выйдет на международных рынках. Теперь Oppo подтвердила, что Find X9s Pro тоже состоится в то же время на глобальном уровне.


Кроме того, Oppo открыла предзаказ на Find X9s Pro через свой китайский сайт, где подтвердились дизайн, цвета и варианты памяти смартфона. Oppo Find X9s Pro поступит в четырех цветах и будет иметь столько же вариантов памяти: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Хотя страница предзаказа не содержит цену Find X9s Pro, она подтвердила, что смартфон будет иметь диагональ 6,3 дюйма, рамки экрана толщиной 1,1 мм и две камеры Hasselblad с разрешением 200 Мп. Поскольку до запуска остаётся более недели, можно ожидать, что Oppo раскроет больше деталей о Find X9s Pro и Find X9 Ultra в ближайшие дни, подогревая интерес к ним.

Oppo Find X9s Pro / Oppo

Однако некоторые утечки есть уже сейчас. По данным инсайдера Digital Chat Station, дисплей Oppo Find X9s Pro будет иметь разрешение 1,5K и будет использовать LTPS-технологию с LIPO-упаковкой для минимизации рамок. Точнее — это будет панель Tianma U9 Pro с частотой обновления 144 Гц и симметричными узкими рамками.

Аппаратной основой будет служить чип MediaTek Dimensity 9500 в связке с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1. На программном уровне смартфон будет работать под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.


Oppo Find X9s Pro / Oppo

Главная камера получит 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPE размером 1/1,4 дюйма, а телефото-объектив с перископной схемой — 200-мегапиксельный HP5 с примерно 2,8-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.6. Ультраширокоугольный модуль будет иметь разрешение 50 Мп, а система также будет включать мультиспектральный сенсор 3,2 Мп и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

Согласно утечкам, смартфон будет поддерживать опциональный телеконвертер Hasselblad как внешний аксессуар. Особенно впечатляющей выглядит емкость аккумулятора — 7025 mAh, что является исключительно большим показателем для устройства с 6,3-дюймовым экраном. Для сравнения: Vivo X300 с экраном аналогичного размера получил батарею на 6040 мАч. При этом, по данным утечек, аппарат будет весить всего около 198 граммов. Зарядка будет осуществляться на скорости 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной связи.

Oppo Find X9s Pro / Изображение: Mobile Dokan

С точки зрения защиты, смартфон может получить одновременно сертификаты IP68 и IP69, а среди дополнительных возможностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, двойные динамики и X-axis линейный мотор. На китайском рынке Find X9s Pro будет напрямую конкурировать с китайским рынком Find X9s Pro с OnePlus 15T, позиционируясь как компактный флагман с приоритетом на камеру.

Источник: GSMarena

